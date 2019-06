Ačimović s prizorišča finala: Ključna bo igra Tottenhamove obrambe

Nekdanji slovenski reprezentant in član številnih evropskih klubov Mile Ačimović je del svoje bogate kariere preživel tudi v Angliji. Dve sezoni je bil član londonskega Tottenhama in bo tako nocoj, prenos od 20. ure na POP TV in VOYO, močno stiskal pesti za spurse. "Po dolgem obdobju, ko je Tottenham taval brez konkretnih ciljev in zmetal veliko denarja za sumljive igralce, ko vodstvo ni imelo prave vizije, je po prihodu argentinskega trenerja Mauricia Pochettinazasukalo v pravo smer," je za 24ur.com med drugim povedal 43-letni Ljubljančan, ki na prizorišču finala Lige prvakov v Madridu opravlja funkcijo tehničnega oglednika Uefe. "To delam zadnji dve leti in moram reči da zelo uživam. Vpet sem v nogomet, hodim po svetu in v imenu Uefe spremljal v katero smer se razvija ta šport. Zelo zanimivo je. Pred kratkim sem bil v Romuniji na tekmovanju selekcij U16, sedaj sem na finalu Lige prvakov. Veliko sem doživel, veliko je še pred mano," je nadaljeval Ačimović, ki bo v finalu na stadionu Wanda Metropilitano seveda stiskal pesti zaTottenham. "Veliko bo odvisno od tega, kako bo finale odigrala obramba spurso. Menim, da bo šlo za dvoboj Liverpoolovega odličnega napada in Tottenhamove prepoznavno zanesljive obrambe," je ustrelil z napovedjo Ačimović, ki pa rezultat ne želi napovedati.