Ačimović: Zvezda je favorit, ampak ...

Redki so tujci, ki so imeli pri Crveni zvezdi priložnost nositi dres s številko 10, Milenko Ačimović se lahko pohvali prav s tem. Veseli ga dejstvo, da njegovo pot pri Beograjčanih zdaj nadaljujeta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. Oba bosta v kadru za torkovo tekmo proti norveškemu Bodo/Glimt (prenos na Kanalu A in Voyo ob 20.45). Srbi so favoriti za preboj v ligaški del, Ljubljančan pa pojasnjuje, da je od tega spopada odvisna njihova celotna sezona. Hkrati poudarja, da to Skandinavcev, ki domače tekme igrajo na umetni zelenici, ne zanima.