Adrian se spominja: Igralec tekme na Anfieldu je bil Oblak

"Najboljši na tej tekmi je bil Jan Oblak in Atletico Madrid je odigral svojo tekmo, premagal nas je na dveh tekmah in zasluženo so Madridčani napredovali, saj so bili boljši," je v pogovoru za DAZN priznal španski vratar v vrstah Liverpoola Adrian. 33-letnik je v vratih stal zaradi poškodbe prvega Kloppovega izbora – Allisona. Z zadnjimi izjavami je utišal tudi kritike, ki so trdili, da si Atleti niso zaslužili napredovanja zaradi obrambno naravnanega sistema.