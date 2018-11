Agent: Barca se je odpovedala Mbappeju in raje vzela Dembeleja

Sergio Ramos in Kylian Mbappe

Kylian Mbappe je blagajno PSG-ja stal 180 milijonov evrov, kar je drugi največji v zgodovini nogometnih prestopov. Takoj za Neymarjem, ki je v Pariz prišel za točno 222 milijonov evrov. Pogodba s Parižani ga veže do 30. junija 2022.

"Pisal se je avgust 2017, ko je bil posel na mizi. Takoj sem spoznal, daBarca nima posluha za Kylianov prihod. Čudilo me je, a sem spoštoval njihovo odločitev. Kmalu zatem so v klub pripeljali Ousmaneja Dembeleja. Preostali del zgodbe poznate. Po mojem skromnem mnenju, bo ta odločitev zaznamovala prihodnost Barcelone še kar nekaj let," je prepričan znani španski agent, nekoč tudi uspešni trener, ki deli mnenje tistih, ki pravijo, da 19-letni Francoz ne bo za vedno ostal v PSG-ju.