Agent Osimhena zagrozil s tožbo Napoliju

Videoposnetek so pri Napoliju opremili s popačenim glasom, ki moleduje za to, da bi izvajal strel z bele pike, nato pa zgreši enajstmetrovko. Sporni video so pozneje umaknili. Za objavo videa naj bi stala oseba, ki je v klubu zadolžena za komuniciranje z mediji. "Pridržujemo si pravico do pravnih ukrepov za zaščito javne podobe Victorja," je Roberto Calenda zapisal na omrežju X. "Kar se je zgodilo na uradnem profilu Napolija na platformi TikTok, ni sprejemljivo. Lahko povzroči zelo resno škodo igralcu, ki že trpi zaradi gonje v medijih in lažnih novic."