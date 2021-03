Agnelli za prenovo Lige prvakov: Navijače moramo dati na prvo mesto

Ni skrivnost, da na sedežu Uefe že dlje časa načrtujejo prenovo najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Ta naj bi 'remont' doživel v sezoni 2024/25, saj so do konca sezone 2023/24 že podpisane vse pogodbe, ki določajo način in potek tekmovalnega sistema. Po novem tekmovalnem sistemu, znanem kot "švicarski model" – uporablja se tudi pri šahu – bo namesto dosedanjih 32 sodelovalo 36 ekip, ekipe v skupinskem delu tekmovanja pa bi namesto dosedanjih šestih odigrale deset tekem, in sicer po sistemu rangiranja oz. 'ratinga'. "Navijače moramo postaviti v središče. Trenutni sistem ni narejen za moderne navijače. Raziskave pravijo, da najmanj tretjina spremlja vsaj dve ekipi, deset odstotkov pa spremlja nogometaše, in ne klube, kar je zelo različno temu, kar smo bili vajeni v preteklosti," je v nagovoru podčrtal Agnelli, sicer predsednik torinskega Juventusa.

"Dve tretjini navijačev spremljata tekmovanje, saj jih privlačijo veliki dogodki. Veliko tekem je nekompetitivnih v tem sistemu tekmovanja in to ne odraža interesa navijačev," je še pristavil Agnelli."Navijačev ne smemo imeti za samoumevne in moramo jim ponuditi najboljše možno tekmovanje, sicer tvegamo, da jih izgubimo," je izpostavil Agnelli.

Prevetritev neizbežna

"Vsi so prepoznali prednosti novega tekmovalnega sistema," je v zvezi s prenovo na ponedeljkovem zasedanju ECA dejal Agnelli. Uefi se je celo zahvalil za plodne razprave v preteklem letu, čeravno sta bili obe strani mnogokrat na nasprotnih bregovih. V tem trenutku še ni znano, po kakšnem sistemu si bodo nove ekipe prislužile nastop v Ligi prvakov. Razprava o tem še vedno poteka, odločitev o prenovi Lige prvakov v letu 2024 pa bo bržkone padla že na letošnji seji izvršnega odbora Uefe, ki bo 20. aprila. Prav s prenovo vsi udeleženci upajo, da bodo poniknile želje in načrtovanja ustanovitve nove lige, kot je bila na primer Superliga. Zanimivejša Liga prvakov bo zadovoljila vse, so prepričani pri Uefi in ECA.

Zahvala Čeferinu

"Razmišljam o pogovorih, ki smo jih pri ECA imeli z Uefo v preteklih mesecih. Rad bi se zahvalil predsedniku Čeferinu za pogovore in argumentiranja, ki smo jih imeli. Bila so zelo produktivna. Danes imamo na mizi format v evropskih tekmovanjih: famozni švicarski sistem. Rad bi razkril, da je ta ideja prišla od enega izmed naših članov: Edwina van der Sarja iz Ajaxa,"je Agnelli že razkril, na katero stran se nagiba tekmovalna tehtnica.