Agnelli javno prečrtal Superligo in se zavzel za reformo Lige prvakov

Predsednik nogometnega kluba Juventus in predsednik Zveze evropskih klubov (ECA) Andrea Agnelli je javno prečrtal Superligo ter se zavzel za to, da bi najboljši klubi še naprej igrali v Ligi prvakov. Ob tem se je zavzel za reforme Lige prvakov po letu 2024.

icon-expand Andrea Agnelli FOTO: AP

"Evropska tekmovanja bi morala biti dostopna vsem," je jasno sporočilo snovalcem Superlige, v kateri naj bi sicer prednjačil predsednik madridskega RealaFlorentino Perez. Klubi so se zaradi koronavirusne krize znašli v finančnih težavah, ustanovitelji Superlige pa bi prejeli do 350 milijonov evrov, kar bi bila velika finančna injekcija za klube. In tudi v tem gre iskati razloge, zakaj se nekateri vodilni možje klubov zavzemajo za ustanovitev Superlige. "Vse mora temeljiti na športnih temeljih. Sanjam majhnih klubov moramo pustiti živeti," se je med spletno konferenco e-Think Sport na manjše klube, ki verjamejo, da lahko konkurirajo najboljšim, spomnil Agnelli.

Po tem, ko je Fifa v sodelovanju s krovnimi celinskimi zvezami zagrozila z ostrimi sankcijami tako klubom kot tudi nogometašem, ki bi igrali v Superligi, za katero se zavzemajo nekateri klubi, je bolj kot ne jasno, da tega tekmovanja vsaj v takšnem obsegu, kot je bil sprva predviden, ne bo. Agnelli pozdravlja to odločitev in obenem podpira spremembe igralnega formata v Ligi prvakov. Ker so pogodbe že podpisane in sistem že izdelan vse do leta 2024, je (prva) možnost za določitev sprememb po koncu sezone 2023/24. In glede na smernice evropskega nogometa se prav lahko zgodi, da bo Liga prvakov po tej sezoni potekala v drugačnem formatu.

Uefa naj bi se po poročanju britanskega The Timesa nagibala k spremembi sistema s t. i. švicarskim sistemom, ki se tako pogosto uporablja pri šahu. 32 ali 36 ekip v isti diviziji bi odigralo 10 tekem glede na ratinge. "Če pogledamo, kaj se trenutno dogaja, se bomo morali spoprijeti z vprašanji razdeljenosti, tekmovalnega ravnovesja ter pomanjkanja interesa. Tako imenovani švicarski sistem je zelo zanimiv. Gre za izjemen sistem, saj je prilagodljiv, zato tekme, ki jih igrate v prvem delu turnirja, niso vnaprej določene,"takšen sistem, ki bi tekme določal na podlagi ratinga, podpira Agnelli.