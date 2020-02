Aguero pred tekmo z galaktiki: Vsako sezono smo se naučili česa novega

Aktualni angleški prvaki bodo v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov gostovali na Santiagu Bernabeu, kjer si bodo skušali zagotoviti čim bolj ugodno popotnico pred povratno tekmo na domači zelenici. Nogometaši Manchester Cityja imajo v letošnji sezoni priložnost, da prvič v zgodovini kluba zasedejo evropski prestol, zaradi kazni v naslednjih dveh to ne bo mogoče.

Evropska nogometna zveza je namreč sinje-modre kaznovala zaradi kršenja finančnega fair-playa, klub z Etihada se tako ne bo smel udeležiti tekmovanj pod okriljem Uefe v naslednjih dveh sezonah (2020/21 in 2021/22). V klubu bodo odločitev Uefe spodbijali na sodišču, kljub temu pa so še odločnejši, da letos posežejo po lovoriki, ki se jim že dolgo izmika. Njihova naloga bo vse prej kot enostavna, varovanci Zinedina Zidana so se v zadnjih štirih letih trikrat povzpeli na evropski prestol. Real je sicer s 13 naslovi tudi najtrofejnejši klub v elitnem evropskem tekmovanju.

Eden glavnih adutov Pepa Guardiolena tekmi z galaktiki bo brez dvoma Sergio Aguero, s 16 streli najboljši strelec sinje-modrih v angleškem prvenstvu. Argentinec je prepričan, da je njegovo moštvo prehodilo dolgo pot, na kateri so se marsičesa naučili.