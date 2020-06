Agüero v Barceloni na operaciji kolena: Vse je šlo dobro

Sergio Agüero je v sredinih popoldanskih urah iz bolnišnice v Barceloni sporočil, da je operacija uspela. "Vse je šlo dobro in kmalu bom začel z okrevanjem. Velika hvala dr. Cugatu in njegovi ekipi in vsem vam za podporo,"je zapisal argentinski napadalec na družbenih omrežjih, ob tem pa objavil tudi fotografijo z bolniške postelje.