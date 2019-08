Vijoličasti junaki 'umrli', a se niso predali: Morda je prišlo od boga

Potem ko je bil njihov večerni (oziroma zgodnji jutranji) let odpovedan, so se nogometaši Maribora zmagovito prebudili v stockholmsko jutro, kjer lahko uživajo v pogledu na svoj sredin podvig. Slovenski prvaki so z zadetkom Alexandruja Cretujanapredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov po zaslugi drugega gola v gosteh, potem ko je AIK prejšnji teden v Ljudskem vrtu uspelo zabiti "le" enega.

Na napeti tekmi, ki so jo zaznamovali tudi neredi na tribunah, ko so švedski navijači krenili proti mariborskim in jim odvzeli enega od transparentov, se je na koncu smejalo peščici članov navijaške skupine Viole, ki so pripotovali na oddaljeni sever. Razmere bodo verjetno precej drugačne že v četrtek popoldne, ko se bo moštvo z večurno zamudo le vrnilo v mesto ob Dravi, a čaka ga že novo romanje v Skandinavijo, saj je naslednji tekmec Maribora norveški prvak Rosenborg.

Cretu: Ko je tekma skoraj končana, moraš iti naprej

"Ne počutim se kot junak, sem pa srečen. Šli smo naprej. Cela ekipa se je borila za to. Vedeli smo, da na Švedskem ne bo lahko, ker ima AIK kvaliteto, igralce, ki znajo igrati. Ekipa, ki je bila bolje pripravljena, je šla naprej. Naša je bila boljša," je Večercitiral Cretuja, junaka sredinega dvoboja v Solni na severu švedske prestolnice.

"Morda je to prišlo od boga. Ni moja naloga, da grem naprej in iščem gole, a ko je tekma skoraj končana, moraš iti naprej, poskusiti. Dobra žoga je prišla od 'Rula' (Mitje Vilerja, op. a.). Z desno nogo! Moja kvaliteta pa je, da udarim z glavo," je dodal Cretu.

Milanič si bo tekmo zapomnil do konca

AIK je sicer že v četrti minuti povedel, ko je zadel Per Karlsson, izenačujoči gol Andreja Kotnika (njegov prvi uradni za Maribor) na začetku drugega polčasa pa je bil premalo za napredovanje, saj je domači zvezdnik Sebastian Larsson v 61. minuti mojstrsko s prostega strela zadel za podaljšek. Črni oblaki so se nad Darka Milaničain varovance začeli zgrinjati v 93. minuti, ko je takoj po začetku prvega dela podaljška Kenana Pirićapremagal še Tarik Elyounoussi, a so Štajerci imeli pripravljen še zadnji odgovor.

"Na klopi smo imeli občutek, da lahko gremo naprej, bodrili smo fante, ob polčasu smo jim rekli, naj verjamejo," je po obračunu dejal Milanič. "Res je, gole smo dobili v nepravih trenutkih, izredno hitro. Na obeh tekmah je bila zelo moška borba, obe moštvi sta predobri za ta krog. Za nas je zdaj super, je pa škoda, da so nasprotniki izpadli, saj so zelo močni. Verjeli smo do konca. Neverjetno! To je tekma, ki si jo bomo zapomnili do konca,"je pristavil.

"Izredno vesel sem, se pa že obračam k novemu nasprotniku. Spet nas čaka fizika, spet se bomo morali dobro pripraviti. Jaz z njimi nisem igral, je pa naš direktor (Zlatko Zahović, op. a.) igral dvakrat. Takoj je napovedal, da nas čaka izredno težek boj, nasprotnik je fizično izjemen. Pripravili se bomo, kolikor se da. Izziv je izjemen, vanj bomo vložili vse moči. Gol Cretuja? Že ko je bila 'šansa', sem bil prepričan, da je gol, sem že šprintal. To je nogomet, nekaj šprintov je bilo danes ..."

Viler: Krepat ma ne molat!*

Mitja Viler, ki si je za svojo objavo na družbenih omrežjih po napredovanju izposodil geslo hrvaškega prvoligaša Rijeke oziroma Kvarnerja, je dejal, da je bil že od vsega začetka prepričan, da je AIK premagljiv.

"V 115. minuti sem rekel Požegu (Rudiju Vancašu, op. a.): 'Pa od koga mi izpadamo?' Nikomur nisem želel reči, a ko sem si pogledal AIK, sem videl, da gre za premagljivo ekipo. Bolje pripravljeni smo od njih, ne glede na to, da kot Švedi gojijo tempo. Težko je bilo. Verjamem, da je bilo gledati še težje. Misli bodo prišle čez dva, tri dni. Res super 'šanso' imamo, da ostanemo v Evropi," je Večer citiral še enega primorskega junaka številnih Mariborovih evropskih večerov. Naslednji se obeta v sredo, ko bo na sporedu prva tekma z Rosenborgom, gostovanje v Trondheimu pa sledi 13. avgusta.