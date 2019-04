Presenetljiva polfinalista Lige prvakov: Ajax in Tottenham imata veliko skupnega

Dan pred obračunom Barcelona - Liverpool se bosta v polfinalu nogometne Lige prvakov pomerila Tottenham in Ajax, ki se bosta soočila prvič po 38-ih letih. Čeprav gre za kluba iz Londona in Amsterdama, imata veliko skupnega. Vse polfinalne tekme bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

V trenutni zasedbi Angležev so na primer kar štirje igralci, ki so igrali za največji nizozemski klub. Prav tako so navijači obeh klubov prevzeli judovsko identiteto. Ker sta kluba, Tottenham konec 19. stoletja, Ajax pa v začetku 20-ga, zrasla blizu judovskih četrti, se ju je prijelo, da sta judovska.