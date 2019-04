Ajax: od 'outsiderja' z manj kot odstotkom možnosti do polfinala LP

Nogometaši Ajaxa so izločili madridski Real in nato še Juventus.

Ajaxu so pred začetkom sezone v Ligi prvakov dajali le pičle možnosti za presenečenje, nihče ni verjel, da bi lahko storili kaj velikega. Na stavnicah je bil Ajax postavljen šele na 22. mesto med 32 ekipami, ki so se merile v skupinskem delu in z manj kot enim odstotkom možnosti, da osvoji naslov prvaka v tej prestižni konkurenci. Bili so daleč za Manchester Cityjem, ki je imel možnost s 17 odstotki, pa Bayernom, Juventusom, madridskima Atleticom in Realom in drugimi moštvi, ki pa jih ni več v konkurenci. Ajax pa je še vedno in nima več niti tako slabih možnosti sedaj, ko jih v polfinalu čaka Tottenham. Drugi par polfinala LP je dvoboj Barcelona - Liverpool.

Nihče ne bi bil pretirano presenečen, če nizozemski zasedbi iz skupinskega dela sploh ne bi uspel preboj v izločilne dvoboje LP. A je moštvo pod vodstvom trenerja Erika Ten Haga že takrat presenetilo, a so vsi menili, da je šlo bolj za naključje. V skupini E so zasedli drugo mesto, osvojli so 12 točk in zaostali za münchenskim Bayernom, ki je bil prvi v skupini. Da je stvar veliko bolj resna, se je pokazalo v nadaljevanju Lige prvakov, ko so nizozemski mladi najprej izločili madridski Real, nato pa še torinski Juventus.