Ajax dodobra namučil staro damo, Torinčani po zaslugi Ronalda iztržili remi

Največ pozornosti na zelenici je bil tudi tokrat deležen Cristiano Ronaldo , ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje tri tekme, proti Ajaxu pa je spet zaigral v začetni enajsterici. Gostje so se izkazali že v uvodnih minutah, vendar pa glavni akter ni bil Portugalec, temveč Federico Bernardeschi , slednji je sprožil natančen strel, a je žoga le za las zletela čez prečko. Nizozemci so se odzvali z lepo akcijo, izven kazenskega prostora je prostor za strel našel Hakim Ziyech , ki je žogo poslal ob levi vratnici. Reprezentant Maroka je bil vnovič nevaren v 12. minuti, vendar je njegovo namero še pravočasno prepoznal gostujoči čuvaj Wojciech Szczesny .

Pet minut zatem je bilo vroče tudi pred vrati Andre Onane. Po predložku iz kota je visoko skočil Ronaldo, ki je žogo poslal tik ob vratih Nizozemcev. Gostje so začutili svojo priložnost, le nekaj trenutkov po strelu portugalskega virtuoza je s strelom poskušal Bernardeschi, vendar tudi Italijan pri strelu ni bil dovolj natančen.

Juventus je svojo premoč kronal z zadetkom v izdihljajih prvega polčasa. V 45. minuti je Joao Cancelo poslal podajo tik pred vrata, natančno na glavo rojaka Ronalda, ki ni imel težkega dela, žogo je le poslal za hrbet Onane.

Ajax je sanjsko otvoril drugi del tekme. Po dolgi podaji na italijansko polovico igrišča je do žoge, po napaki Cancela, prišel David Neres, ki je pogumno krenil proti nasprotnikovim vratom in z roba kazenskega prostora sprožil lep strel ob desni vratnici ter izničil prednost stare dame. Le nekaj minut kasneje pa se je mreža Szczesnyja ponovno zatresla, po grobem posredovanju je do žoge prišel Lasse Schone, ki je zaposlil Neresa, slednji pa je žogo poslal za hrbet Poljaka. Brazilec je bil v času podaje v prepovedanem položaju in sodnik je, na veliko razočaranje domačih navijačev, zadetek razveljavil.