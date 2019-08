Ajax pod pritiskom po remiju v Nikoziji: Moramo biti boljši

"Nocoj je bilo zelo težko, gotovo pa to ni bila naša najboljša tekma," je za Veronica TV po remiju z Apoelom povedal Ajaxov kapetan Dušan Tadić . Srbski napadalec ima s soigralci težko nalogo ponoviti uspehe minule sezone, ki se je v Evropi za sloviti amsterdamski klub končala šele v polfinalu Lige prvakov, brez branilca Matthijsa de Ligta in vezistov Frenkieja de Jonga ter Lasseja Schöneja pa se varovanci trenerja Erika ten Haga še iščejo.

Apoelov strateg Thomas Doll je bil zadovoljen z razpletom, čeprav Romanu Bezjaku in soigralcem v napadu kljub priložnostim ni uspelo zabiti morda ključnega gola. "Zelo sem zadovoljen z igro moje ekipe. ne smemo pozabiti, kako zlahka je Ajax dobil gostujoči tekmi pri Real Madrid in Juventusu v minuli sezoni. Moji igralci so bili izvrstni na obračunu z enim najboljših klubov v Evropi. Nimam občutka, kot da smo 'ukradli' ta remi. Ta rezultat smo si zaslužili in z nekaj več samozavesti bi lahko zadeli in tekmo dobili."

Tadić: Če bomo naslednji teden igrali bolje, gremo v Ligo prvakov

Slovenski reprezentant se je predvsem v prvem polčasu izkazal z obrambo po strelu srbskega napadalca, nato pa je s prisebnim posredovanjem ustavil tudi Hakima Ziyecha. V drugih 45 minutah veliko dela ni imel, veliko bolj je bil na udaru Ajaxov vratar Andre Onana, ki ga je enkrat rešila tudi prečka.

"Onana je izvrsten vratar, uspelo mu je nekaj neverjetnih obramb. Nekaj običajnega je, da se morajo novi igralci še vklopiti,"je v bran novincem, predvsem Razvanu Marinu, ki ni uspel preveč povezati igre na sredini igrišča, še stopil Tadić. Ajax, zanimivo, še nikoli v svoji zgodovini ni dobil toliko rumenih kartonov (8) na kateri od evropskih tekem kot ravno v torek, ko se je "razmahal" španski delivec pravice Antonio Mateu Lahoz, ki je zaradi dveh rumenih opominov tudi izključil Noussairja Mazraouija.

"Lahoz je eden najboljših sodnikov v Evropi in mislim, da so bile vse odločitve dobre," je športno priznal Tadić, tudi sam prejemnik rumenega kartona v drugem polčasu. "Tekme play-offa so vedno težke, a če bomo naslednji teden igrali bolje, gremo v Ligo prvakov," še pravi srbski reprezentant pred odločilnim obračunom v Amsterdamu.

Ten Hag o pomanjkanju globine

Vsaj malce zaskrbljen se iz Nikozije vrača tudi amsterdamski strateg Ten Hag, ki pa je po tekmi ugotovil, da je lahko po izključitvi Mazraouija kljub vsemu zadovoljen s pozitivnem rezultatom pred povratno tekmo.

"V takšnih tekmovanjih moraš priti do dobrega rezultata in nam je to uspelo. Začeli smo dobro, a nato smo postali neučakani. Po premoru smo dobro začeli s priložnostjo Donnyja van de Beeka, a nato nam je manjkalo globine. Spet smo se povlekli in nasprotnika neposredno ojačali,"meni Ten Hag.

"Napake moramo odpraviti, a če izvedemo naš načrt, bo vse v redu. Imamo kakovost, da izboljšamo izkoristek priložnosti. Nocoj smo jih imeli štiri ali pet. Marin? Mora se še prilagoditi, to je nekaj običajnega, a zdaj je na sporedu pomembno kvalifikacijsko obdobje. Ne dvomim v to, da se bo izboljšal."

