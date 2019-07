Ajax s Tadićem podaljšal pogodbo za sedem let

Dušan Tadić je eden junakov Ajaxove izvrstne minule sezone. Na Nizozemskem so osvojili dvojno krono, v Ligi prvakov so bili na pragu finala. Srbski reprezentant, ki je bil najboljši strelec Ajaxa, bo tudi naslednje sezone nosil dres amsterdamskega kluba, najprej še kot igralec, nato tudi v vlogi trenerja.

Nogometaši Ajaxa so bili prijetno presenečenje Lige prvakov v minuli sezoni. V izločilnih bojih so pripravljali presenečenje za presenečenjem, tudi po zaslugi mlade in zelo poletne zasedbe na čelu s trenerjem Erikom ten Hagom. Izločili so madridski Real, nato še Juventus in kazalo je, da se bodo uvrstili v finale Lige prvakov, a je nato drugi polčas povratne tekme s Tottenhamom ponudil drugačno sliko in Spursi so se uvrstili v boj za prestižno lovoriko (v finalu je slavil Liverpool).

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ajax je osvojil naslov državnega prvaka in tudi pokalno lovoriko in bo tudi v novi sezoni igral v skupinskem delu najboljšega evropskega klubskega tekmovanja. Sicer s spremenjeno postavo glede na lansko, saj sta odšla Frenkie de Jong in Matthijs de Ligt, Veliko je bilo zanimanja tudi za srbskega napadalca v dresu Ajaxa Dušana Tadića, ki je v izločilnih bojih LP na 12 tekmah dosegel šest golov. Kazalo je, da bo ob številnih bogatih ponudbah, prednjačili so kitajski klubi, zapustil Amsterdam. Vendar je srbski reprezentant podaljšal pogodbo do leta 2026. Kot igralec ima pogodbo do leta 2023, naslednja tri leta pa so vezana na njegovo novo vlogo pri klubu, saj bo ostal del moštva, vendar v trenerski vlogi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke