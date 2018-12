Tekmovalni naboj ne bo izostal: Bayernu in Ajaxu zelo dragoceno prvo mesto v skupini

V zadnji tekmi prvega dela Lige prvakov se bosta v skupini E v Amsterdamu za prvo mesto udarila vodilni Bayern in Ajax (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.45). Oba sta si mesto v izločilnih bojih že zagotovila, njun prvi medsebojni obračun pa se je končal z remijem (1:1).

Prva tekma Bayerna in Ajaxa na Allianz Areni se je končala brez zmagovalca (1:1). FOTO: AP

Serijski nemški nogometni prvak iz Münchna je pred dnevi na tekmi Bundeslige doma prepričljivo ugnal Nürnberg (3:0) in vsaj začasno prevzel drugo mesto na prvenstveni tabeli z zaostankom devetih točk za vodilno Borussio iz Dortmunda. Po slabem startu v sezono in še slabšem razpoloženju znotraj kluba, ko je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo poslovil trener Niko Kovač, je zdaj v bavarskem taboru vse bolj idilično.

Tekmo zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov med Ayaxom in Bayernom bomo od 20.45 naprej prenašali na Kanalu A in VOYO.

Boljši rezultati, tako v Ligi prvakov, kjer so se že uvrstili v osmino finala in kjer še ne poznajo poraza, kot tudi v domačem prvenstvu, so močno izboljšali vzdušje v taboru Bayerna. Bavarci bodo nocoj v Amsterdamu, prenos na Kanalu A in VOYO od 20.45, lovili še prvo mesto v skupini E. Aktualni nemški prvaki so se na zahtevno gostovanje proti odlični ekipi Ajaxa "pripravljali" z domačo preizkušnjo proti Nürnbergu, kjer so v bavarskem derbiju zanesljivo slavili, po tekmi pa so zvezdniki Bayerna na vsa usta hvalili trenerja Kovača, ki je bil še pred nekaj tedni tarča kritik, tako nemških medijev kot tudi samih igralcev. Sedaj so ti povsem obrnili ploščo.





Manuel Neuer FOTO: AP

Po tretji zaporedni zmagi v vseh tekmovanjih je razpoloženje v bavarskem taboru vse bolj idilično. "Trener Niko Kovač je v zadnjem času naredil nekaj sprememb, tako igralskih kot tudi taktičnih. Več imamo posesti žoge in bolj smo koncentrirani in učinkoviti ob prekinitvah. To je predvsem njegovo maslo," je Bildu hitel razlagati prvi čuvaj mreže bavarskega ponosa Manuel Neuer.

Veteran v vrstah Bayerna, Nizozemec Arjen Robben, razmišlja o koncu športne poti, ko mu po koncu sezone poteče pogodba z bavarskim klubom. Robben je nedavno najavil, da je ta sezona njegova zadnja v Münchnu, kjer je preživel desetletje in z nemškimi prvaki osvojil kup lovorik.

Dolgoletni nemški reprezentant Thomas Müller je že po bavarskem derbiju razmišljal o Ligi prvakov in zahtevnem gostovanju v Amsterdamu. "Ajax je v tej sezoni odličen. Spomnite se tekme na naši Allianz Areni, ko smo komaj izvlekli remi. Toda od takrat smo se izboljšali na vseh frontah. Tudi v Amsterdamu bomo šli na zmago, saj želimo prvo mesto v skupini." Tabor Ajaxa je pozdravil prvo uvrstitev v izločilne boje Lige prvakov po sezoni 2005/2006. Nizozemci so kot edini odščipnili točki Bayernuv skupinskem delu, pred domačim dvobojem z Bavarci pa imajo še višje cilje. "Igramo dobro, rezultati nam temu primerno sledijo. Čeprav smo že naprej, bi radi prvi del Lige prvakov končali z odmevno zmago in končnim prvim mestom v skupini. Mislim, da imamo za to lepe možnosti. Bayernspoštujemo, a se ga ne bojimo. Zavedamo pa se, da so Bavarci precej boljša ekipa, kot so bili to še pred mesecem, dvema," je nizozemskim novinarjem pripovedoval Srb Dušan Tadić.





Dušan Tadić je vroč. Srb je dosegel zadnje tri gole Ajaxa v Ligi prvakov. FOTO: AP

Srb bo, tako veli statistika, najmočnejše Ajaxovo orožje za tekmo proti Bayernu, saj je za rdeče-bele dosegel zadnje tri gole v Ligi prvakov. Johan Cruyff Arena bo, kot trdijo nizozemski mediji, pokala po šivih. Bayern je v tem delu Evrope "rado viden gost" in Ajax bo gotovo naredil vse, da Kovaču in druščini povzroči manjši glavobol. "Tekma nima izrazitega tekmovalnega naboja, nikomur ne gre za biti ali ne biti, toda verjemite, da vsaj z naše strani ne bo popuščanja. Vzeti skalp Bayernu je vselej dobrodošlo za samozavest ekipe," pred tekmo z Bavarci sporoča izkušeni nizozemski napadalec Klaas Jan Huntelaar. Liga prvakov, skupina E, 6. krog, izid (prenos na Kanalu A in VOYO, ob 20:45): Ajax - Bayern -:- (-:-) Začetni postavi: Ajax: Bayern: