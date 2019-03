Ajaxov potresni sunek stresel Realove temelje, padale bodo 'glave'

Verjetno se bodo mnogi Realovi navijači po prespani noči spraševali, ali je bila morda vse skupaj le huda mora. A žal ne, Realu je tokrat mero na Bernabeuu vzel tokrat galaktični Ajax in končal evropsko vladavino enega najuspešnejših klubov v zgodovini Lige prvakov. Beli balet čakajo težki časi in odločitve.

Dobrih 1000 dni je trajala vladavina madridskega Reala na vrhu evropskega nogometa, po treh zaporednih naslovih letos slavja in pokala ne bo. Mnogi bi dejali, ni Cristiana Ronalda, ni lovorike. Del resnice verjetno leži tudi v tem, a Real ima kopico težav in je že predal naslov Lige prvakov, naslednik še ni znan. Na zadnjih treh pomembnih tekmah so galaktiki povsem "pogoreli" (dvakrat z Barcelono in z Ajaxom), saj so v 270 minutah in še kakšni zraven, dosegli le en gol, dobili pa so jih kar osem.

Ne smemo se skrivati, je pa ta sezona "usrana". Ne vidim, da bi bilo to konec ciklusa, imamo mlado moštvo in veliko je možnosti za napredek. —Dani Carvajal

Najbolj je misli soigralcev strnil Dani Carvajal, ki je po tekmi dejal: "Mislim, da še nikoli nismo bili v takem položaju neugodja, težko bi razložil situacijo. V enem tednu je konec vsega in ne moremo iskati izgovorov za tokrat, tekmec je bil boljši in je zasluženo napredoval. Ne smemo se skrivati, je pa ta sezona "usrana". Ne vidim pa, da bi bilo to konec ciklusa, imamo mlado moštvo in veliko je možnosti za napredek."

Ajaxovih 369 proti Realovim 966 milijonom

Letos bo tekma finala Lige prvakov v Madridu, na novem Atleticovem stadionu, tokrat tam ne bo Reala. Ajax je z navdahnjeno igro, mladostjo, borbenostjo in entuziazmom pokazal navdušujoč obraz in visoko zmagal na Bernabeuu. Ajaxov optimizem pred povratno tekmo ni bil na krhkih temeljih, to je več kot očitno. Šlo je za dvoboj palčka in velikana, kar se tiče finančnih okvirov. Po transfermarktu je Ajax vreden slabih 369 milijonov evrov, Real kar blizu 966 milijonov. Tako so pri Madridčanih po 80 milijonov vredni Raphael Varane, Toni Kroosin Marco Asensio, po 70 pa Gareth Bale, Vinicius Jr. in Casemiro. Če seštejete samo vsoto omenjenih šestih nogometašev, dobite vsoto, ki že presega celotno Ajaxovo vrednost. Pri nizozemski zasedbi ima največjo vrednost Matthijs de Ligt (65 milijonov evrov), eden junakov dvoboja v Madridu Dušan Tadić pa recimo le, verjeli ali ne, 18 milijonov. tekma

Katastrofalen večer v Ligi prvakov za madridski Real na njihovem stadionu Santiago Bernabeu. FOTO: AP

Navijaški pozivi za odstop predsednika Pereza

Navijači so (znova) žvižgali Garethu Balu, ki je tekmo začel na klopi, nato je moral na igrišče zaradi poškodbe Lucasa Vazqueza v 29. minuti, Realovi privrženi so že davno pred koncem tekme množično zapuščali stadion. Poleg žvižgov je bilo slišati tudi pozive, da odstopi predsednik Florentino Perez. Veliko je bilo dolžnikov v madridskem taboru po tekmi, najbolj na "udaru" so bili Kroos, Courtois, Casemiro, Benzema, Nacho,... Real čaka poletni "remont" in to brez Santiaga Solarija. Argentinec ni našel pravega recepta za rezultatske uspehe potem, ko je konec oktobra zamenjal Julena Lopeteguija in naslednika čaka težko delo. "Boleč poraz in to čutimo tudi zaradi naših navijačev. Sezona je težka in pokazati moramo, da lahko prebrodimo te težke trenutke. Ne glede na vse, Real je večji od vseh nas in vedno se je vrnil in takrat je bil še močnejši," je po tekmi dejal trener Reala.