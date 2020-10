Ajaxova rekordna 13-ica veliko opozorilo za Atalanto

Nogometaši Ajaxa so v 6. krogu nizozemske lige visoko porazili Venlo in postavili nov rekord. Tolikšno število golov, tokrat trinajst, je kar precejšnja redkost v nogometnih ligah, še posebej ko gre za najboljša evropska državna tekmovanja. Nogometni klub iz Amsterdama je bil tudi "lastnik" prejšnjega ligaškega rekorda, leta 1972 so Vitesse premagali z 12:1. Po prvem polčasu je bil izid 4:0, nato je imel Ajax od 52. minute še igralca več in je napolnil mrežo tekmeca do vrha. Pet golov je dosegel Lassina Traore, dva Klaas Jan Huntelaar, Ajax pa je v statistiko vpisal kar 45 strelov, od tega 23 v okvir gola.