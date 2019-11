Aktualni evropski mladinski prvaki končali domžalsko pravljico

Rumena družina je povratno srečanje začela v rahli prednosti, saj je na Portugalskem iztržila remi (2:2). A načrt čete Darka Birjukova se je ob Kamniški Bistrici hitro podrl, saj so gostje povedli že v šesti minuti. Odličen strel z razdalje je sprožil Afonso Sousa, domači vratar Klemen Mihelak pa je bil brez moči. Do konca prvega dela smo spremljali enakovredno srečanje, v katerem so si Domžalčani priigrali kar nekaj zrelih situacij, a so bili v samih zaključkih kot po pravilu premalo konkretni.

V drugem polčasu so Domžalčani krenili po zadetek, ki bi jih znova postavil v položaj za napredovanje. Nevarni so bili predvsem po levi strani, na kateri je pretil prodorni Jošt Urbančič, a vselej je slovenskim mladinskim prvakov zmanjkala ‘zadnja podaja’. Na drugi strani je četa Manuela Cruza najprej zapretila v 58. minuti, ko je sijajen prosti strel izvedel Fabio Vieira, a je še bolje posredoval Mihelak. Glasno domžalsko občinstvo – stadion je bil zapolnjen praktično do zadnjega kotička – je naslednji zadetek videlo v 77. minuti. Porto je lepo kombiniral na domači polovici, po nekaj poskusih pa se je žoga odbila na nogo Rodriga Valente, ki mu s sedmih metrov ni bilo težko zabiti zadetka, ki je odločil srečanje. Pet minut kasneje smo bili priča fantastičnemu preigravanju Duarteja Moreire. Ta je žogo pripeljal v kazenski prostor Domžal, nato pa sam pred vrati dočakal asistenco rezervista Seca Sanija in s tem postavil tudi rezultat srečanja. V sodnikovem podaljšku je za domače nevarno zapretil Jošt Pišek, a se je z obrambo proslavil Francisco Meixedo.

Kljub porazu so nadobudni Domžalčani znova pustili zelo dober vtis in so lahko ponosni na svojo predstavo. Kdo ve, kako bi se razpletlo, če ne bi gostujoči vratar Meixedo v prvem delu odlično posredoval, ko je z razdalje sprožil Benjamin Markuš, kmalu za tem pa je okvir vrat s prostega strela za las zgrešil kapetan Tamar Svetlin. Prav to je po tekmi poudaril Birjukov, ki je dejal, da poraz s tremi zadetki razlike nikakor ni odražal realnega stanja na igrišču in da bi si njegovi fantje glede na prikazano zaslužili več.