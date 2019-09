Aktualni prvaki z nogami trdno na tleh: 'Zavedati se moramo, da vsi začenjamo z dna'

"Ne vem, kdaj sem zadnje pomislil na Ligo prvakov, brez , da bi me nekdo povprašal o tem. Verjetno mesece nazaj. Ni to moja prva misel, ko se zjutraj zbudim. Nazadnje sem verjetno sam od sebe na to pomislil, ko sem bil poleti na počitnicah," je na tiskovni konferenci pred tekmo v Neaplju novinarje prepričeval Jürgen Kloppin zatrdil: "Ne boste verjeli, kako običajno je življenje po koncu vseh proslav. Če imaš pravi karakter, je povsem enostavno nadaljevati z vsakdanjim življenjem."

Težko pričakovana lovorika ga ni kaj dosti spremenila, zato pa se je nekoliko spremenila vloga Nemca v očeh sedme sile. Iz simpatičnega poraženca se je spremenil v, brez kančka dvoma, enega najboljših trenerjev stare celine, z naslovom elitne Lige prvakov. "Če znoriš, začneš uživati prepovedane substance, piti,.. Če si kupiš petnajst avtomobilov ali karkoli že, zapustiš svojo boljšo polovico, ker si osvojil Ligo prvakov. Potem ti ne morem pomagati," zagotavlja Nemec in potrdi: "Sam se nisem spremenil. Že prej sem imel zadostno mero samozavesti, s tem nikdar ni bilo težav."