Alaba in Boateng po koncu sezone zapuščata Bayern

"Odločitev o tem je sprejelo vodstva kluba skupaj s trenerjem. Jerome je to odločitev sprejel z razumevanjem," je za omenjeni medij dejalHasan Salihamidžić. Strateg Bayerna Hansi Flick je še pred dnevi z izbranimi besedami govoril o Jeromu Boatengu, po sredinem porazu na prvi četrtfinalni tekmi evropske Lige prvakov proti francoskemu PSG z 2:3 pa je očitno spremenil svoje mnenje, kar je le še povečalo napetost v nemškem taboru po bolečem porazu. Po sredinem dvoboju lanskih finalistov Lige prvakov so nekateri Boatenga, ki je v 42. minuti zamenjalNiklasa Süleja, obtožili, da je bil glavni krivec za tretji gol pariškega moštva in drugega Kyliana Mbappeja. Povratna tekma bo v torek, 13. aprila, v Parizu. Poleg 32-letnega Boatenga, ki v Münchnu igra od leta 2011 - v tem obdobju je dvakrat slavil v ligi prvakov ter osemkrat v nemškem prvenstvu - bo bavarsko prestolnico zapustil tudi njegov kolega v obrambni vrsti - Avstrijec David Alaba.