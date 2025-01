Alaba se po skoraj 13 mesecih vrača v kader galaktikov

David Alaba ni igral tekem vse od 17. decembra 2023, ko si je na obračunu z Villarrealom strgal križno vez levega kolena. Tega so morali dvakrat operirati, rehabilitacija pa je trajala dlje, kot so predvidevali.

Tekma med Barcelono in Athletic Bilbaom bo dan prej. "To še ne pomeni, da bo zares zaigral v superpokalu. Dovolj je že to, da smo ga vrnili v kader, da je med kandidati za nastop. Najpomembneje pa, da je pozdravil poškodbo in da je pripravljen pomagati," je za madridski AS pred potjo na superpokal dejal Ancelotti.