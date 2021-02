Koeman pozval: Zaščitite igralce, kot so Neymar, Messi in Ronaldo

"Ni nas destabiliziralo, ne vem, če so to želeli," je o izjavah iz francoske prestolnice povedal Koeman. "A jaz se ukvarjam le s pripravo igralcev. Messi je član Barce in upam, da bo ostal tukaj. Vneto pričakujemo Ligo prvakov. Par je izjemno težak. PSG ima zelo dobro ekipo, močno. Bo pa zelo zanimivo. Barca se je izboljšala, a tudi oni so zelo kakovostni. Verjamem v svojo ekipo in svoje igralce. Jasno je, da smo se izboljšali v igri in rezultatih, toda ta par je izenačen. Tako zgodovinsko kot zaradi trenutne forme. Verjamemo v zmago proti močni ekipi."

O Argentincu so nogometaši Paris Saint-Germaina skupaj z novim trenerjem, nekdanjim strategom Barcinega mestnega tekmeca Espanyola Mauriciem Pochettinom , v zadnjih tednih govorili zelo pogosto, kar je ujezilo Nizozemca na klopi Kataloncev Ronalda Koemana . Koeman je na ponedeljkovi novinarski konferenci seveda moral odgovarjati tudi na vprašanja o povezavah med Messijem in Parizom.

Barcelono in Paris Saint-Germain so v minulem desetletju povezale številne zgodbe. Poleg dvobojev v Ligi prvakov, kjer se je v spomin navijačev vpisal predvsem neverjeten preobrat Kataloncev na povratni tekmi osmine finala leta 2017 (zmaga s 6:1), tudi selitve največjih nogometnih zvezdnikov. Neymar je le nekaj mesecev po omenjenem obračunu Barcelono zamenjal za Pariz v še vedno najdražjem prestopu vseh časov, kaj lahko bi se mu po koncu aktualne sezone v francoski prestolnici pridružil še Lionel Messi .

'Pique? Imam še en dan, da se odločim'

Poleg odsotnosti Neymarja, ki je vprašljiv tudi za povratni obračun v Parizu, je pred gostovanjem v Barceloni v taboru PSG odjeknila tudi poškodba argentinskega zvezdnika Angela Di Marie. Koeman, ki ima tudi sam številne težave z odsotnostmi, je na treningih pred nekaj dnevi spet pozdravil branilca Gerarda Piqueja, ki bi lahko dobil priložnost že na torkovi tekmi, medtem ko odkritje letošnje sezone Ronald Araujo ‒ ta je Piqueja s soigralci tako dobro nadomeščal v zadnjih tednih ‒, še ne bo nared.

"Pique je dobro in za njim je že štiri ali pet dni z ekipo. Občutki so dobri, imam pa še en dan, da se odločim. Obramba je odigrala dobre tekme, a prihajalo je tudi do napak. Vseeno je to del nogometa. Ne dvomim v njihove sposobnosti pred tekmo s PGS. To bo tudi taktična tekma. Araujo pa ne bo pravočasno nared. Vsi tisti, ki so na seznamu za tekmo, pa lahko igrajo,"je nadaljeval Koeman in se dotaknil tudi nedavne poškodbe Neymarja na tekmi francoskega pokala.

Pozval k zaščiti največjih zvezdnikov

"Treba je ščititi igralce, kot so Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo ... Ob njih namreč uživamo. Sodniki jih morajo zaščititi, a res je tudi, da je to kontaktni šport. Najboljše tekme se igrajo z najboljšimi na igrišču. Ne ve se, kako bodo igrali brz njega. Oboji imamo odsotnih nekaj pomembnih igralcev. Upam, da bodo čez dva tedna nared vsi,"meni legendarni nizozemski branilec in nekdanji selektor reprezentance.

"Za vsakega je pomembno, da lahko računa na vse svoje igralce, Neymar in Di Maria sta pomembna za PSG, tako kot so za nas pomembni Ansu Fati, (Philippe) Coutinho, Araujo, Sergi Roberto ... Moraš živeti s temi težavami in skrbeti za pripravljenost drugih nogometašev. Ničesar se ne bojim, ker zaupam, v igralce, a spoštujemo nasprotnika tudi zaradi njegove zgodovine. So kandidati za osvojitev Lige prvakov. A čakata nas dve tekmi, oni bodo poskušali doseči gol v gosteh. Želijo prevladovati, nam pa je všeč posest žoge. Za nas bo pomembno ohraniti mrežo nedotaknjeno. Treba bo paziti na njihovo hitrost, Mbappeja ... To ne bo le dvoboj Messi-(Kylian) Mbappe, to bo dvoboj, v katerem ima ena ekipa v svojih vrstah najboljšega na svetu. Mbappe je za PSG zelo dober. Tekma bo lepa, v njej bo mogoče uživati."

Več 'nezasluženih' porazov

Koemanova ekipa je v letu 2021 zaenkrat najuspešnejše moštvo španskega prvenstva, kjer pa je zaostanek za vodilnim Atletico Madridom še vedno zelo visok. Nedaven poraz na prvi polfinalni tekmi španskega pokala proti Sevilli (2:0) je vnovič okrepil kritike, ki opozarjajo na to, da Katalonci pod vodstvom nizozemskega stratega še čakajo na skalp "velike" ekipe.

"Ne verjamem, da nam manjka zmaga proti velikemu tekmecu. Vsake tri dni je en izpit. Smo na dobri poti, na trenutke smo tudi nezasluženo izgubljali. Imeli smo priložnosti za zadetke. Včasih rezultat ni dober, a to se lahko zgodi komurkoli. Ne verjamem, da so druge ekipe veliko boljše od Barcelone. Mi smo veliko igrali tudi z mladimi nogometaši, tako pa ne moreš pričakovati, da boš osvojil Ligo prvakov. A smo na visoki ravni in lahko premagamo kogarkoli,"je še povedal Koeman.

Alba: Veliko se govori, a zadnja beseda bo Messijeva

Bočni branilec Jordi Alba, ki je v ponedeljek pred medije stopil s Koemanom, meni, da je v tokratnem spopadu Barce in PSG spet izjemno težko napovedati zmagovalca. Pozdravil je okrevanje dobrega prijatelja Piqueja in priznal, da je za njegovo moštvo "bolje", da Neymar ne bo igral.

"Ne smemo pozabiti, da so podprvaki,"je dejal Alba, ki meni, da famozna tekma osmine finala izpred nekaj sezon na Camp Nouu, ko je bil izid 6:1, ne bo imel nobenega vpliva. "Občutki so dobri, a v tem paru ni favorita. Tekma bo težka, obe tekmi pa bo treba odigrati z visoko intenzivnostjo. Na igrišču se bo videlo, kdo je boljši. Pique je ključni člen ekipe. Izjemno pomemben igralec z veliko kariero. Skrbi tudi za dobro vzdušje v slačilnici, odločil pa bo 'mister' (trener, op. a.),"je o sestavi zadnje vrste povedal Alba in nadaljeval z nekaj besedami o Messiju, s katerim se prav tako odlično razume na in ob igrišču:

"Če bi jaz kaj zagotovo vedel o njegovi prihodnosti, tega tudi sam ne bi povedal. Stoodstotno je predan Barceloni in upajmo, da osvojimo kakšen naslov. Ob koncu sezone pa se bo že odločil. Ne zanima nas tisto, kar pravijo drugi klubi ali igralci. Veliko je mnenj, veliko se govori, a zadnja beseda je njegova. Odločitev bo zelo dobro premišljena in takšna, za katero bo sam menil, da je najboljša. Sam sem veliko boljši, ko je na zelenici on, tako pa razmišljajo tudi vsi ostali soigralci. Z Leom smo veliko boljši in močnejši. Upam, da lahko ostane še veliko let, a odločitev bo njegova, treba pa jo bo spoštovati. Z glavo je zdaj pri Barci, to se vidi na vsaki tekmi. Neymar? Njegova odsotnost je pomemben podatek, za nasprotno ekipo je bolje, da takšni igralci ne igrajo. Pomembna je tudi odsotnost Di Marie. Toda PSG ima druge zelo dobre igralce, ki so na podobni ravni. Odločale bodo malenkosti, tudi nam pa manjkajo pomembni igralci."

Dodal je še: "'Misterjeva' ideja je bila vedno enaka. Prišli so novi ljudje in to ni lahko. Smo v dobrem ritmu, a če nismo stoodstotni, nas lahko premaga kdorkoli. Opravlja dobro delo, tako z novimi igralci kot s tistimi, ki smo tu že dlje časa. Pomembne pa so zmage. Živi smo v vseh tekmovanjih."