Čeferin poln pričakovanj: Novi sistem Lige prvakov bo izjemno zanimiv

Po črnogledih napovedih in mesecih govoric o nadaljevanju Lige prvakov bomo očitno v petek le dočakali povratek najelitnejšega evropskega nogometnega tekmovanja. To še posebej veseli predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, ki je bil med obdobjem najstrožjih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa med tistimi, ki so najglasneje podpirali vodstva različnih evropskih državnih tekmovanj, da poskusijo sezone zaključiti na zelenici. A pot od marca, ko so bile na sporedu zadnje tekme Lige prvakov in Lige Evropa, do začetka avgusta, ko je za nami že uspešna izvedba vseh parov osmine finala Lige Evropa, je bila vse prej kot lahka.

"Prišel sem v fazo, ko ne spremljam več podrobno same tekme, ampak samo upam, da vse mine brez težav," je v pogovoru za našo televizijo dejal Čeferin. "Pravzaprav lahko rečem, da nisem zelo težko čakal, zato ker je bilo toliko dela, da do zadnjega nismo vedeli, kakšna bodo pravila, kakšno bo stanje v različnih državah, kakšno bo stanje na Portugalskem ... Imeli smo ogromno dela, pogovarjali smo se s portugalsko vlado o tem, kakšni bodo ukrepi na stadionu, kakšni bodo ukrepi med podelitvijo odličij in tako naprej. Moram reči, da se zdaj počasi že veselim. Ta novi sistem Lige prvakov bo izjemno zanimiv in napet," je še povedal Čeferin.

O kritikah nekaterih slovenskih politikov pa je dodal: "Pavšalne, politično motivirane, primitivne kritike me ne bodo ustavile. Ko bom čutil potrebo, da nekaj povem, bom tudi povedal."

