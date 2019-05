Alexander-Arnold o golu in podaji, ki odmevata: Videl sem priložnost

"Šlo je zgolj za nagonsko potezo. Eden tistih trenutkov, v katerih vidiš priložnost, Div (Divock Origi, op. a.) pa je bil pripravljen zaključiti. Žoga je bila malce hitra, a je vrhunski igralec,"je v prvih izjavah na zelenici za BT Sport dejal 20-letni branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold. Njegova iznajdljiva podaja do Divocka Origija iz kota je presenetila prav vse nogometaše Barcelone, ki so bili 12 minut pred koncem rednega dela z mislimi očitno že pri podaljšku. Belgijec je mojstrsko zaključil v daljši kot in potrdil napredovanje rdečih v madridski finale, ki ga bo 1. junija gostil Atleticov stadion Wanda Metropolitano.

TEKMA

Po obračunu na Anfieldu je Alexander-Arnold dobil številne pohvale nogometnih legend in še aktivnih stanovskih kolegov, požel stoječe ovacije, odtekel častni krog po anfieldski zelenici in dobil tudi topel aplavz gostujočega navijaškega sektorja. Cesc Fabregas, produkt nogometne šole Barcelone, je pri analizi odločilnega gola vsaj deloma stopil v bran rojakom.

Čista inteligenca in pregled

"Alexander-Arnold, 20 let. Ljudje mi bodo govorili, da gre za slabo branjenje, a povem vam, da je to čista inteligenca in pregled," meni nekdanji vezist Barcelone, Arsenala in Chelseaja, ki zdaj nosi dres Monaca.