Zgodba se razvija

Ali bo Barcelona doma upravičila vlogo favorita proti Newcastlu? (0:0)*

Barcelona, 18. 03. 2026 18.38 pred 11 minutami 1 min branja

Avtor:
Lu.M
Newcastle - Barcelona

Na Camp Nou se v zgodnejšem terminu povratnih tekem osmine finala prestižne Lige prvakov merita Barcelona in Newcastle. Katalonci bodo pred domačimi navijači želeli priti do pričakovanega napredovanja med najboljših osem ekip stare celine, srake pa se kljub podrejenemu položaju v Katalonijo ne odpravljajo sklonjenih glav. Na prvi tekmi sta se ekipi razšli z neodločenim rezultatom 1:1.

Hansi Flick je malenkostno premešal prvo postavo v primerjavi z uvodno tekmo na St James' Parku. V obrambo se vrača Eric Garcia, ki je prejšnji dvoboj izpustil zaradi težav s poškodbo. Španec bo na položaju desnega bočnega branilca menjal Urugvajca Ronalda Arauja, ki se ni proslavil s predstavo na severu Anglije. V osrčje napada se vrača Robert Lewandowski, ki bo nadomestil Ferrana Torresa.

Eddie Howe pa bo v Kataloniji znova od prve minute lahko računal na Anthonyja Gordona, ki na uvodni tekmi ni začel zaradi lažje bolezni. Drugi najboljši strelec Lige prvakov bo napadalni trojec tvoril skupaj s Harveyjem Barnesom in Anthonyjem Elango.

Se obeta nova invazija na Camp Nou? V Barceloni več kot 10.000 Angležev

Sirhakel7
18. 03. 2026 18.50
Barcelona je seveda favorit v tej tekmi ampak bo treba kaj več pokazat kot zadnjič. Me pa zanima kako bo odigral Newcastle, ker tile Angleži doma razturajo v gosteh pa kot bi gledal drugo ekipo..
bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navdušiuspe
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navdušiuspe
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
