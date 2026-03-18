Ali bo Barcelona doma upravičila vlogo favorita proti Newcastlu? (0:0)*

Hansi Flick je malenkostno premešal prvo postavo v primerjavi z uvodno tekmo na St James' Parku. V obrambo se vrača Eric Garcia, ki je prejšnji dvoboj izpustil zaradi težav s poškodbo. Španec bo na položaju desnega bočnega branilca menjal Urugvajca Ronalda Arauja, ki se ni proslavil s predstavo na severu Anglije. V osrčje napada se vrača Robert Lewandowski, ki bo nadomestil Ferrana Torresa.

Eddie Howe pa bo v Kataloniji znova od prve minute lahko računal na Anthonyja Gordona, ki na uvodni tekmi ni začel zaradi lažje bolezni. Drugi najboljši strelec Lige prvakov bo napadalni trojec tvoril skupaj s Harveyjem Barnesom in Anthonyjem Elango.