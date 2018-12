'Ronaldo na rezervni klopi? Želimo, da je marca v top formi'

Redki so primeri, ko Cristiano Ronaldo obsedi na klopi in z mesta rezervnih nogometašev spremlja svoje soigralce, ki se trudijo na travniku. Nekaj takega se mu obeta v 18. krogu Serie A , ko bo Juve gostoval v Bergamu pri našem Josipu Iličiću . Atalanta bo za staro damo, ki je v dosedanjem delu sezone zgolj enkrat remizirala, kar zahteven tekmec. "Odločili smo se odpočiti nekatere nosilce, čeprav nas proti Atalanti čaka zahtevno gostovanje. Cristiano Ronaldo bo tekmo spremljal s klopi," je Allegri novinarja Gazzette Dello Sport "hranil" z ekskluzivno informacijo.

Trener iz Livorna si namreč obeta, da bo 33-letni Portugalec v pravi formi takrat, ko bo to najpomembneje.

"Želimo, da je v top formi tam nekje v marcu, ko se bo marsikaj odločalo, tako v italijanskem prvenstvu predvsem pa v Ligi prvakov," je rožnatemu časniku hitel pripovedovati Allegri, ki poudarja, da je Ronaldo v to sezono krenil zares fantastično, na svojem kontu ima enajst zadetkov v Serie A in tudi že šest asistenc. "Statistika govori, da je to zanj najboljši start v sezono sploh. Še nikoli ga niso spremljale takšne številke. A kot pravim, hočemo, da bo odločilen spomladi. Tako kot je bil vedno v svoji karieri."