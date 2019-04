Allegri ni optimističen: Ronaldo bo težko nared za Ajax

Čeprav je Cristiano Ronaldozatrdil, da poškodba, ki jo je utrpel med reprezentančnim zborom, ni huda in da bo zelo kmalu nared, pa očitno Juventusova zdravniška služba ni enakega mnenja. Portugalec, ki je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice že izpustil prvenstvo tekmo med Juventusom in Empolijem, sedaj bije bitko s časom, da bo lahko svojim soigralcem pomagal v Ligi prvakov, kjer se bo Juve v četrtfinalu pomeril z Ajaxom. Čeprav so serijski italijanski prvaki favoriti omenjenega para, pa Nizozemcev nikakor ne gre podcenjevati, saj so v osmini finala z izjemno predstavo na stadionu Santiago Bernabeu (zmaga s 4 : 1, op. p.), izločili trikratne zaporedne prvake, Real Madrid.

RONALDO

Strateg stare dame Massimiliano Allegribi si seveda želel, da bi lahko imel prvega strelca in prvega zvezdnika tudi v postavi za pomembni tekmi z nekdanjimi evropskimi prvaki. Ronaldo je bil namreč najbolj zaslužen, da se je Juve sploh uvrstil v četrtfinale, potem ko je Portugalec zabil vse tri gole ob velikem preobratu zmagi nad madridskim Atleticom našega Jana Oblaka s 3 : 0. Prva tekma bo sicer na sporedu 10. aprila v Amsterdamu, povratna pa šest dni kasneje v Torinu.

"Cristiano pridno trenira in dela vse, da bi se čimprej vrnil v kader. Cilj je, da bi bil nared do prve tekme z Ajaxom, a zaenkrat kaže, da bo to težko dosegljiv cilj. Danes je opravil nove preiskave in rezultati so veliko boljši od tistih, ki jih je opravil v Barceloni," je uvodoma dejal Allegri, ki seveda želi storiti vse, da z Juventusom po več kot 20 letih znova osvoji elitno Ligo prvakov. "Še vedno imamo devet dni časa, da vse skupaj dobro preučimo in sprejmemo pravilno odločitev. Trenutno na treningu počne stvari, ki mu jih v trenutnem stanju dovoli telo. Potrebno je biti previden pri takšnih poškodbah in sprejeti odločitev, ki je v prid zdravju nogometaša," je še dodal Allegri, ki naj bi po poročanju italijanskih medijev ob koncu letošnje sezone zapustil Torino in si poiskal nov trenerski izziv v bogati karieri.