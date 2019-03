Allegri priznal: Če Ronaldo ne bo stoodstoten, ga v kadru za Ajax ne bo

"V ponedeljek bo opravil kontrolni pregled in potem bomo videli. Jasno je, da je ogrožen njegov nastop na prvi tekmi proti Ajaxu. Cristianose dobro zaveda, da če ne bo pripravljen, ne bo v kadru," je pojasnil trener Stare dame Massimiliano Allegri. Ta noče ostati brez prvega zvezdnika v zaključku sezone, zato ga ne bo brezglavo pošiljal na zelenico. "Ne bom tvegal celotnega zaključka sezone za zgolj eno tekmo," je bil jasen Allegri. Prvo četrtfinalno tekmo Lige prvakov bo Juventus z Ajaxom igral 10. aprila v gosteh, povratno pa 16. aprila v Torinu.

Jasno je, da bo Cristiano zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice izpustil tekme z Empolijem, Cagliarijem in Milanom, kjer bo zato 51-letni strokovnjak iz Livorna več pričakoval od argentinskega napadalcaPaula Dybale. "Govoril sem z njim. Ve, da je april zelo pomemben mesec in da Juventus potrebuje pravega Dybalo. V tem letu je bil vedno pomemben, igral je in se žrtvoval. Verjamem, da bo imel dober zaključek sezone," je sporočil Allegri. Ta se ni mogel izogniti niti vprašanjem o izjemno talentiranemu italijanskemu reprezentantu Moiseu Keanu. 19-letnik opozarja nase z učinkovitimi predstavami, a Allegri je sporočil, da je fantu treba dati čas. "Treba je ostati miren in iti korak za korakom. Zabil je gol Liechtensteinu, z vsem mojim spoštovanjem, in zdaj se že govori o njem, kot da bi bil Messi ali Cristiano. Treba ga je resetirati po toliko pohvalah," je opozoril trener Juventusa.