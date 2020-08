Davies od begunca do najmlajšega udeleženca finala Lige prvakov

"Alphonso je nogometaš, ki mu želijo slediti vsi naši člani. Je tudi dokaz tega, kaj predstavlja Kanada: to je država, ki sprejema vse," je več let kasneje, ko se je prebil v izbrano vrsto, dejal takratni selektor Kanade John Herdman . "Alphonso je primer tega, kaj se lahko zgodi, ko gre vse kot po maslu, a v tem fantu je bilo nekaj posebnega," se spominja izvršni direktor Free Footieja Tim Adams . Prav on je Daviesa priporočil Marcu Bossiu , profesorju na katoliški šoli St. Nicholas in direktorju nogometne akademije.

Novo življenje so si uredili v Edmontonu, prestolnici Alberte. Kljub temu, da je moral Alphonso pogosto paziti na mlajše člane družine, saj sta oče in mama trdo garala za vsakdanji kruh, je našel dovolj časa, da se je posvetil tudi nogometni žogi. Najprej s pomočjo organizacije Free Footie, ki je okoli 4000 socialno ogroženim otrokom v Edmontonu in okolici ponujala brezplačne nogometne treninge, nato pa še v ekipah Internationals in Strikers.

Kanadska rešilna bilka "Življenje tam je takšno ... Kot da bi te zaprli in nato vrgli ključ stran. Ne moreš ven," pravi Victoria, a ji je skupaj z najdražjimi vseeno uspelo. "Šlo je za program preselitve in rekli so mi, da moram izpolniti obrazec za Kanado. Nisem je poznal, niti nisem poznal kogarkoli, ki bi živel tam, a sem rekel 'v redu'," pa se je spominjal oče. V Kanadi so za seboj pustili slabe spomine na domačo celino in mali Alphonso je lahko že ob prihodu leta 2006 začel s šolanjem.

"Bili smo varni, a bilo je težko," se spominjata starša, ki sta lahko družini priskrbela le tiste reči, ki sta jih lahko plačala z denarjem. Hrano, vodo in obleke so liberijski begunci dobili le proti plačilu. Ljudje so umirali, v takšnih grozljivih okoliščinah pa je na svet privekal Alphonso, ki je v pomanjkanju z družino živel kar pet let.

Med Gano, kjer so pristali na koncu, in Liberijo sicer leži tudi Slonokoščena obala, a usoda je hotela, da so Daviesovi pristali v deželi s črno zvezdo. V begunskem taborišču v Buduburamu, zahodno od Akre.

A v igri Daviesa je še vse kaj drugega kot zgolj hitrost, kar so kasneje v polfinalu občutili tudi nogometaši Lyona. Z zmago nad Francozi s 3:0 je ganski Kanadčan na pragu tega, da kot prvi nogometaš, rojen v tem tisočletju, zaigra na finalni tekmi Lige prvakov. Skupaj z morebitno zmago nemških šampionov bi bila to pika na i sanjski sezoni, ki bo zaokrožila neverjetno Daviesovo pot od bede do zvezd. Dnevnik MARCA se je pred finalom dotaknil njegove zgodbe, ki se v zaključku 90. let prejšnjega tisočletja začenja v liberijski Monrovii, od koder je družina novega zvezdnika Bayerna pobegnila pred krvavimi spopadi.

'Obljubil mi je, da se ne bo spremenil'

"Davies ima miselnost, ki je dovolj močna, da se ne ustavi. Poklical sem jih po telefonu in jih povabil, da vidijo tisto, kar vidim jaz," je o klicu na naslov MLS-ekipe Vancouver Whitecaps kasneje povedal Bossio. In res se je Davies preselil na zahodno obalo, več kot 1000 kilometrov od domače Alberte. Imel je 14 let.

"Bala sem se. Vem, kaj počnejo določeni mladeniči, tega nisem želela zanj. Poskušala sem, da bi ostal do 16. ali 17. leta, a obljubil mi je, da se ne bo spremenil in da bomo nanj ponosni,"je dejala mama Victoria. Sledila je strma pot navzgor: leta 2016 se je v zgodovino vpisal kot najmlajši strelec v zgodovini lige USL, že poleti pa je v podpis dobil prvo profesionalno pogodbo v elitni MLS. Pri Vancouvru je debitiral na obračunu z Orlando Cityjem, ko je imel vsega 15 let in osem mesecev, in to kot prvi leta 2000 rojeni nogometaš v zgodovini prvenstva.

Še en pomemben datum v Daviesovi karieri je bil 6. junij 2017, ko je postal kanadski državljan in takoj oblekel tudi dres tamkajšnje izbrane vrste. Že na prvi tekmi je dosegel gol in postal kaj drugega kot najmlajši strelec v zgodovini reprezentance in vseh časov, ko gre za tekme reprezentančnega pokala Gold Cup. Pripadnost državi je pokazal tudi z govorom, ki je pomagal h kasneje uspešni kandidaturi ZDA, Kanade in Mehike za skupno organizacijo SP 2026. "Njegov" Edmonton bo eno od kar 17 prizorišč mundiala.