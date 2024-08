Alvarez za 75 milijonov evrov postal soigralec Oblaka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Julian Alvarez, ki je nosilec novega projekta Atletico Madrida, saj je pogodbo podpisal do leta 2030, je postal drugi najdražji nogometaš rojiblancosov in hkrati najbolje prodani igralec Manchester Cityja v zgodovini. Več je Atletico Madrid plačal le za Joaa Felixa leta 2019 – 127 milijonov evrov. Alvarez je nogometno kariero začel v River Platu, s katerim je osvojil južnoameriško klubsko prvenstvo, argentinsko prvenstvo, pokal in superpokal. Leta 2021 je prestopil v Manchester City, kjer je nadaljeval osvajanje lovorik. Ima dva naslova angleškega prvaka, osvojil je evropsko Ligo prvakov, pokal FA, evropski superpokal, 2022 pa je z Argentino postal še svetovni prvak v Katarju.