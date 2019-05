Ambasadorja finala v Madridu že pripravljata šale na račun drug drugega

Legendarna otoška nogometaša Ian Rush in Ledley King sta dopotovala na prizorišče zadnjega dejanja v Ligi prvakov za sezono 2018/2019. Valižan in Anglež sta ambasadorja finala med Liverpoolom in Tottenhamom. Rush bo stiskal pesti za redse, King pa bo "klical pomoč naravnih in nenaravnih sil" za zmago spursov. Omenjena že prirpravljata šale na račun drug drugega. In seveda, kdo bo na koncu dneva plačal večerjo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ina Rush je bil ambasador finala Lige prvakov že v Cardiffu 2017. FOTO: AP Spektakel na stadionu Wanda Metropolitano bo iz minute v minuto dosegal "višjo delovno temperaturo", dovolj visoko pa že ima. Finale Lige prvakov je pač finale Lige prvakov. V špansko prestolnico sta dopotovala tudi Ian Rush in Ledley King, ki sta s strani Uefe izbrana za ambasadorja velikega finala. Ne brez razloga, seveda. Rush je nekdanji legendarni napadalec Liverpoola, ki je za redse zabil točno 346(!) golov, King pa je dolgoletni nogometaš Tottenhama in tudi angleški reprezentant. Rush, ki je nekoč uspešno igral tudi za torinski Juventus, je svojega prijatelja Kinga že ob prihodu začel zbadati, da kar naj pripravi denar za večerjo, ki jo bo po finalu plačal, saj ... "Zmaga gre vendarle v Liverpool. Lani se nam je izmuznila, tudi v prvenstvu smo imeli smolo, tokrat pa je v zvezdah zapisano, da bomo na koncu mi prvaki," je povedal eden izmed dveh Uefinih ambasadorjev finala, ki bo poskrbel, skupaj s Kingom, da bo dragoceni pokal varno prišel na igrišče, oziroma ob njem. "Čeprav gre za finale in bo šlo zgolj za eno tekmo, pa mislim, da nas v ničemer ne morejo presenetiti. Spoštujem spurse, toda napočil je čas za Liverpool," je bil brez dlake na jeziku pred zbranimi otoškimi novinarji Rush.



King mu seveda ni ostal dolžan. "Tottenham je večkrat v tej sezoni dokazal, da je iz pravega testa. Pravzaprav, da je drugačen od drugih, da ima nekaj več. Viseli smo že v predtekmovanju, bili na robu propada tudi v izločilnih bojih, a vedno znova smo ušli najhujšemu. Tu smo, v Madridu in mislimo le na to, da osvojimo laskavi naslov. Če smo uspešno preskočili nekatere ovir, ko je že kazalo, da smo v izgubljenem položaju, potem je zapisano nekje, da bo Tottenham prvak," je ponovil Rushovo tezo o zvezdah King. Prenos finala boste lahko v soboto od 20. ure naprej spremljali na POP TVinVOYO.



Liverpool - Tottenham