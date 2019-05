Analiza: Messi ob prostem strelu žogo prestavil za tri metre bliže golu L'poola

Posnetke smo pregledali tudi sami in ugotovili, da je bil prekršek res storjen vsaj tri metre dlje od mesta, kjer si je Lionel Messi postavil žogo za izvedbo prostega strela, ki ga je kasneje fantastično realiziral v zadetek in poskrbel za vodstvo Barcelone s 3:0. Graja gre ob tem glavnemu sodniku tekmeBjörnu Kuipersu, ki je dopustil, da si je Messi žogo prestavil (vsaj) za tri metre bliže Liverpoolovim vratom. Vsekakor te analize ne bodo veseli Liverpoolovi navijači. Ti lahko objokujejo številne zapravljene priložnost redsev na Camp Nouu, saj bi ti lahko domov odšli s precej bolj ugodnim izidom. Tako jih v torek, 7. maja čaka izjemno težko delo na Anfieldu. Ali jim bo uspel čudežen preobrat, boste izvedeli v prenosu na Kanalu A in VOYO ob 20.40.