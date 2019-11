'Upor' v Napoliju: Ancelotti in nogometaši 'bojkotirali' kontroverznega predsednika

Dolgoletni kontroverzni predsednik nogometašev Napolija Aurelio De Laurentiis je očitno težko prenesel zadnji prvenstveni poraz svojih 'ljubljencev' proti Romi (1:2) in nekaj dni pozneje še remi v ligi prvakov na domači zelenici proti Red Bull Salzburgu (1:1), s katerim so si Neapeljčani malce otežili pot do uvrstitve v izločilne boje najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu.



Že po omenjenem porazu s 'sinovi volkulje' je De Laurentiis zaukazal moštvu in strokovnemu vodstvu na čelu z glavnim trenerjem Carlom Ancelottijem odhod v karanteno, kar so vsi po vrsti zavrnili in odšli domov k svojim družinam. Lahko si samo predstavljate, kakšen je bil predsednikov odziv, ki je svoj ukaz ponovil še po torkovem 'spodrsljaju' v ligi prvakov, a ga nogometaši in strokovno vodstvo še enkrat več niso upoštevali. Da je dogajanje na relaciji garderoba - De Laurentiis vse prej kot nedolžno, razkriva poznejši odziv Ancelottija in enega od najizkušenejših mož v sinjemodrem dresu Fernanda Llorenteja, ki se nista želela udeležiti obvezne novinarske konference po evropski preizkušnji s Salzburžani, zaradi česar jih čaka denarna kazen Uefe.