Ancelotti: Atalanta je ta hip morda celo najbolj 'vroča' v Evropi

Atalanta iz Bergama je pod vodstvom izkušenega stratega Gian Piera Gasperinija pred dnevi prišla do devete zaporedne zmage in skupno 14 tekme brez poraza na vseh tekmovanjih. Zasedla je prvo mesto v Serie A in samozavestno pričakuje obračun Lige prvakov doma proti madridskemu Realu, ki nujno potrebuje kakšno točko v boju za preboj v izločilne boje. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Obračun rednega dela Lige prvakov med Atalanto in Realom bo hkrati tudi ponovitev letošnjega superpokala, ko so z 2:0 slavili Madridčani, prvenec v dresu galaktikov pa je takrat uspel tudi Kylianu Mbappeju. "A v Bergamu bo povsem drugačna tekma od tiste v Varšavi. Resda smo takrat slavili in tudi prišli do laskave lovorike, a medtem se je veliko stvari spremenilo," je opazil strateg Reala Carlo Ancelotti in pozdravil zmago Reala proti Gironi (3:0), s katero so se vodilni Barceloni na moč približali.

"Potrebovali smo to zmago. Ne samo zaradi dejstva, da smo se točkovno še bolj približali Barceloni, pač pa zato, da smo oživili nekatere igralce in da smo si okrepili samozavest pred obračunom v Bergamu, kjer pričakujemo naelektreno atmosfero in tekmeca, ki je v izjemni formi, kar potrjuje tudi serija pozitivnih rezultatov in tudi prvo mesto na tabeli v Serie A, kar seveda ni mačji kašelj," poudarja izkušeni strateg Reala, ki se zaveda, da Real nujno potrebuje kakšno točko na gostovanju v Bergamu.

"Preveč točk smo že prepustili nasprotnikom. Nismo v optimalni situaciji, veliko je poškodb v ekipi, tudi utrujenih igralcev, a to ne zmanjšuje naše želje, da se v Bergamu pokažemo v pravi luči," je še dejal Carlo Ancelotti, ki je za konec pogovora za madridski AS navrgel zanimivo razmišljanje: "Po mojem mnenju je Atalanta ta hip ena najbolj vročih ekip v Evropi, če že ne najbolj vroča."

Gasperini: Lahko smo prvi v Italiji, lahko smo v odlični formi, a favorit je Real

Atalanta živi enega lepših obdobij v zgodovini. Izjemna serija pozitivnih rezultatov po nekaj bolj sramežljivem vstopu v sezono, ko rezultati niso bili povsem na želenem nivoju. Nato pa serija zmag, skupaj pa 'bergamaschi' že 14 tekem ne poznajo poraza na vseh tekmovanjih.

"To je lepa popotnica pred tekmo z Realom, nikakor pa to ni garancija za dober rezultat," je za Gazzetto Dello Sport razpredal strateg Atalante Gian Piero Gasperini, ki se zaveda moči Reala, a tudi izjemne forme in velike samozavesti, ki jo premorejo njegovi varovanci po seriji odličnih rezultatov. "Pomaga dejstvo, da smo v dobri formi, toda pričakujem povsem drugačno tekmo. Veliko bo odvisno od taktike," je rožnatemu časniku sporočil trener črno-modrih. Gasperini ve, da bi morebitna zmaga njegovo ekipo že močno približala neposredni uvrstitvi v izločilne boje.

"Delamo na tem, da se čim prej tudi matematično uvrstimo med srečneže. Nismo še noter, a smo na dobri poti. Tudi če po tekmi z Realom še ne bomo uradno v izločilnih bojih, to ne bo katastrofa. Upam le, da bomo uživali na tekmi z Realom," poudarja Gasperini, ki ne verjame, da bo njegove varovance na dvoboju z Realom vodilo in gnalo tudi maščevanje po porazu v superpokalu.

"Tisto v avgustu je bila specifična tekma, ki ni odkrila pravega razmerja moči. Sedaj smo po vseh segmentih na precej višjem nivoju in Real se bo moral prekleto potruditi, če nas želi ugnati v kozji rog," je bil slikovit 66-letni strateg Atalante. "Pomaga pa dejstvo, da smo v dobri formi, toda pričakujem povsem drugačno tekmo. Veliko bo odvisno od taktike. Mislim, da se Real ne bo mogel skrivati za protinapadi. Verjamem, da bo odločno napadel, saj nujno potrebuje kakšno točko, verjetno kar zmago," za konec športnemu časniku iz Milana sporoča Gasperini.