Ancelotti bi v Neaplju za vsako ceno imel Iličića

Prihod 25-letnega italijanskega branilca Giovannija Di Lorenza iz Empolija v Napoli je vreden 10 milijonov evrov. "Vesel sem svoje nove pustolovščine v prestižnem klubu, kot je Napoli . Komaj čakam na začetek nove sezone in da spoznam nove soigralce," je ob podpisu za spletno stran novih delodajalcev povedal Di Lorenzi, ki je za Empoli v nedavno končani sezoni dosegel pet zadetkov, za njih pa je igral od poletja 2017 naprej. Sinjemodri bodo precej več odšteli za naslednjo okrepitev. " James Rodriguez je že sprejel pogoje, ki mu jih nudijo v Neaplju, kmalu bo prišlo do uradne potrditve. Vse skupaj je le še formalnost," obvešča Corierre Dello Sport, ki navaja, da si v klubu z juga Italije želijo še Josipa Iličića .

Eno od novih igralskih imen, ki se pogosto pojavljajo z Napolijem, je prav slovenski reprezentant ... "Največji zagovornik 30-letnega Kranjčana je trener Carlo Ancelotti. Izkušeni strateg zelo ceni Iličića, za vsako ceno ga želi v Neaplju," dodaja Corierre Dello Sport, ki še omenja, da so pri Atalanti, ki se je prvič v zgodovini kluba uvrstila v nogometno elito, saj bo v naslednji sezoni nastopila v Ligi prvakov, zavedajo "pritiska" na Iličića in mu bodo plačo močno povečali. "Atalanta želi podaljšanje pogodbe do leta 2023 in je Slovencu pripravljena ponuditi okoli dva milijona evrov letne plače."