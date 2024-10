Ancelotti vzhičen: Osvojil bo zlato žogo, a ne zaradi te tekme

Madridski Real je po prvih 45 minutah reprize londonskega finala Lige prvakov močno visel. Dortmundčani so vodili z 2:0 in kazalo je na drugi zaporedni poraz aktualnih šampionov med nogometno klubsko elito. Potem pa je Real vnovič kot že tolikokrat pokazal, da tekma nikoli ni izgubljena, dokler zares ni izgubljena. In prišel je Vinicius Junior, ki jih je s tremi zadetki galaktike popeljal k blesteči zmagi (5:2). Strateg belega baleta je bil po veličastnem obračunu redko videno ganjen in prešerne volje.

OGLAS

Zasedba iz Porurja, ki je v uvodnih dveh tekmah premagala Brugge in Celtic, je bila po polovici tekme na lepi poti, da se španskemu klubu oddolži za boleč poraz na letošnji finalni tekmi v Londonu z 0:2.

Sreda ponuja nov nogometni spektakel. Leipzig gosti Liverpool. Obračun boste lahko spremljali od 20.30, ko pričnemo s studijskim delom na Kanalu A in VOYO.

Donyell Malen (30.) in Jamie Gittens (34.) sta poskrbela za vodstvo 2:0, v drugi polovici tekme pa je Borussia močno trpela po silovitem pritisku izbrancev Carla Ancelottija. Ti so med 60. in 63. minuto izenačili po golih Antonia Rudigerja in Viniciusa Juniorja, zmagovite zadetke pa sta prispevala Lucas Vazquez (83.) in Vinicius Junior (86., 90.+3).

Statistika tekme Real Madrid - Borussia Dortmund FOTO: Sofascore.com icon-expand

Trener belega baleta Carlo Ancelotti je na obveznem druženju s sedmo silo po obračunu na Santiagu Bernabeu z zbranimi delil dobro voljo in kazal vidno zadovoljstvo po velikem preobratu, ko so njegovi varovanci v drugem delu tekmecu zabili petardo zadetkov.

"Na tem nivoju redko vidiš takšno predstavo, kot jo je Vinicius Junior uprizoril v drugem polčasu," je iz prve povedal izkušeni Italijan. "Ne zgolj zaradi treh zadetkov, tudi energija, intenzivnost in značaj so bili na zavidljivem nivoju. To je bil njegov večer," je še dejal Carletto, ki je prepričan, da 24-letni Brazilec v boju za laskavo zlato žogo nima pravega tekmeca.

Vincius Junior FOTO: AP icon-expand

"Bil bi neprijetno presenečen, če je ne bo osvojil," je bil kratek Italijan in razložil, zakaj ... "Ne samo zaradi te veličastne predstave proti Borussii, temveč zaradi tega, kar je storil za Real v minuti, ko nam je tudi zelo pomagal pri osvojitvi naslova v Ligi prvakov."

Sofascore pri izbiri igralca tekme ni imela težav. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Carlo Ancelotti je sedmi sili še zaupal razmišljanje, da je Španija končno sprejela Vinija takšnega, kot je ... "Na vseh področjih se odnos do njega izboljšuje. Vesel sem zaradi tega. Menim, da je sedaj spoštovan, kot bi moral biti že od vsega začetka. Ljudje mu sedaj žvižgajo, ker je pač nogometaš, ki dela razliko in je trn v peti nasprotniku," je prepričan trener galaktikov. "Težave z rasizmom na stadionu in izven njega so se zmanjšale," je še videl Ancelotti, ki se je še enkrat ošvrknil na obračun z Borussio.

"Nismo paničarili ob polčasu navkljub zaostanku dveh golov. Zamenjali smo nekatere stvari v taktiki, sistem je bil drug, veliko večja pa je bila tudi naša intenziteta na travniku. V prvem delu smo bili preveč plahi in premalo konkretni, v nadaljevanju je bilo v vseh pogledih bolj kakovostno, bolj konkretno in tudi z večjim pritiskom na tekmeca. Bil je to najboljši polčas Reala v tekoči sezoni," je prepričan Carlo Ancelotti.