Ancelotti: Če bi bil VAR, bi Liverpool že po nekaj minutah ostal z igralcem manj

To bi po njegovem mnenju povsem spremenilo potek srečanja, ki je neposredno odločalo o potniku v osmino finala Lige prvakov. "Ko se bo v izločilnih bojih pojavil VAR, nas ne bo med udeleženci Lige prvakov. Škoda, če bi bil že v skupinskem delu, bi bil Napoli zraven. Prepričan sem, da bi ugotovili, da je prekršek branilca Virgila van Dijka nad Driesom Mertensomza rdeči karton," je italijanskim novinarjem zabičal Ancelotti. "Ponavljam, menim, da je bil to start za izključitev. Liga prvakov potrebuje VAR, tudi ko ga bo uvedla, bo že prepozno," se je pridušal izkušeni Italijan in pohvalil ekipo za dobro tekmo na zahtevnem gostovanju. Mimogrede, nogometno pravico na Anfieldu so delili slovenski sodniki Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan, Slavko Vinčić, Matej Jug in Tomaž Klančnik. "Nismo bili v podrejenem položaju. Vedeli smo, da bo Liverpooldiktiral oster tempo, igrajo zelo hitro in kombinatorno, toda nismo bili prav nič slabši. Na žalost ne znamo igrati bunkerja, na vsak način smo želeli zabiti gol in imeli smo svoje priložnosti. Zdaj se povsem obračamo k domačemu prvenstvu, v Ligi Evropa pa bomo tudi poskušali narediti dober rezultat. Je pa prisotno veliko razočaranje med fanti," je priznal Ancelotti.