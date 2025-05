Ancelotti četrtič zapored izgubil z Barco: Treba je vedeti, da nam je manjkalo pol ekipe

OGLAS

Barcelona je po domači zmagi nad večnim tekmecem Realu (4:3) na vrhu La lige pobegnila na sedem točk naskoka tri kroge pred koncem. arcelona je po pravi poslastici, v kateri ni manjkalo golov, priložnosti in dvomljivih sodniških odločitev, dobila še četrti el clasico v letošnji sezoni, ta pa jo je močno približal k naslovu španskega prvaka.

Carlo Ancelotti bo galaktike vodil le do konca sezone.

Real bi v primeru zmage začinil boj za naslov, po uspehu pa ima Barcelona sedem točk naskoka (82-75) le še tri kroge pred koncem prvenstva. Zmaga blaugrani matematično še ni zagotovila naslova, je pa boj praktično odločen, saj mora Barcelona na zadnjih treh tekmah sezone dobiti le še eno tekmo, čakajo jih še dvoboji proti Espanyolu, Villarrealu in Athleticu iz Bilbaa.

Madridčani tako na drugi strani niso več odvisni sami od sebe, v upanju na ubranitev naslova morajo dobiti vse tri preostale tekme proti Mallorci, Sevilli in Real Sociedadu ter upati na spodrsljaje večnih rivalov iz Katalonije. "Na tem nivoju moraš igrati dobro v obeh smereh. Dobro napadati in se enako dobro braniti," je za madridski AS Carlo Ancelotti komentiral boleč poraz proti večnemu rivalu iz katalonske prestolnice. "Odlični smo bili v fazi napad, toda v prve pol ure smo naredili preveč grobih napak v obrambi," je opazil italijanski strateg, ki bo galaktike vodil le še do konca sezone.

Kylian Mbappe je v Barceloni sodegel hat-trick, se povzpel na vrh strelcev, toda Real ni osvojil niti točke.

"Ne iščem opravičila, toda potrebno je vedeti, da nam je manjkalo vse skupaj pet branilcev," je še dodal Ancelotti in bil takoj soočen z bolečim vprašanjem. V tej sezoni je Barca Reala premagala četrtič zapored. Nič kaj prijeten podatek za vse navijače belega baleta ...

"To le pove, da se moramo bolje braniti. Tokrat je bilo to več kot očitno. Nismos e branilio slabo, ker bi stali nizko, enostavno se nismo dobro branili. Visoki presing je lažji," je še opazil 65-letni Italijan. Španski novinarji so ga hiteli spraševati, če je serija porazov proti zagrizenemu tekmecu umazala njegov ugled pri Realu...

Statistika derbija med Barcelono in Real Madridom

"Vsaj naj sodi po svoje. vseaj ima pravico do svojega mnenja." Ancelotti je igralce kljub bolečemu proazi pohvalil za igro in pristop. "Nastopila sta dva nogometna velikana in tudi mi smo bili aktivni del zgodbe. Imeli smo nekaj priložnosti, da pridemo vsaj na 4:4, kar bi precej izboljšalo sliko. Ni nam uspelo," je pogovor za AS končal Carlo Ancelotti.



Izid, 35. krog:

Barcelona - Real 4:3 (4:2)

Eric Garcia 19., Yamal 32., Raphina 34., 45.; Mbappe 5./11-m, 14., 70.