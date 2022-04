Ancelotti: Dres Reala za vsakega igralca pomeni pozitivno odgovornost

Madridski Real je moštvo z izjemno bogato zgodovino, s 13 naslovi v konkurenci so galaktiki najuspešnejša ekipa v zgodovini Lige prvakov. Zgodovina prinaša prednosti, pa tudi odgovornost. Tega se dobro zaveda trener Reala Carlo Ancelotti : "Zgodovina Real Madrida v tej konkurenci nam pomeni veliko, več kot nasprotnikom. Ta zgodovina, ki je rasla v vseh teh letih, pomaga igralcem začutiti težo dresa in to je pozitivna teža, lahko rečem, da nosi pozitivno odgovornost."

"Pritisk je vedno prisoten. Za nas ni uspeh, da pridemo v polfinale. Želimo priti v finale. To je cilj, saj če pridemo tja, je večja verjetnost, da bomo zmagali," je malce hudomušno pripomnil Italijan na klopi Madridčanov. Real je nazadnje osvojil pokal Lige prvakov leta 2018, to je bil takrat njihov tretji zaporedni naslov v najboljši evropski klubski konkurenci (2016, 2017, 2018).

Real je vedno med favoriti, ne glede na vrsto tekmovanja, Ancelotti pa se tega zelo dobro zaveda: "Zelo smo veseli, da smo tukaj in tekmujemo. Real Madrid bo vedno tekmoval in se bo boril 100-odstotno. O napredovanju ne bo odločala prva tekma, odločitev bo padla na Bernabeuu. Igrati moramo dobro. Pri spreminjanju pravila golov v gosteh je sedaj vse bolj odprto in na tovrstnih tekmah je vse skupaj tudi malce posledica sreče, saj smo zelo blizu finala najpomembnejšega tekmovanja na svetu. Igramo proti močni ekipi, a to ni nič novega, navajeni smo, ker imamo za sabo težke tekme v tej ligi."

Italijanski trener na klopi Reala ima vedno na voljo dovolj adutov, ki jih lahko ponudi. Seveda je prvo ime v tej sezoni izjemni napadalec Karim Benzema, ki je že večkrat z goli reševal Real iz težav. Toda tukaj so še drugi vrhunski igralci in tudi Ancelotti še ni dal odgovora, kako bo postavil formacijo, ker ima nekaj težav, kar se tiče poškodb: "Nisem prepričan, ali naj stavim na tri napadalce ali dva. Rodrigo igra dobro in tudi Camavinga igra dobro. Dajeta veliko in tu sem v dvomu. Kar se tiče poškodb, je Mendy v redu. Dvomimo o nastopu Alabe in še bolj Casemira. Casemiro se zelo trudi, a bomo videli."