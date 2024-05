Ancelotti: Finale je nek drug šport, tako se ga je treba tudi lotiti

V novinarski sobani, kjer se je nagnetlo več sto predstavnikov sedme sile in tudi kakšen iznajdljivi radovednež, so nogometaši Reala in vodstvo skušali skriti, kakšen plan imajo Madridčani za osvojitev petnajste zvezdice v Ligi prvakov, kjer se počutijo kot doma. Več kot očitno je, da se galaktiki v takšnem položaju ne nahajajo prvič, saj so v veliki meri, razen vselej dovolj resnega trenerja Carla Ancelottija, delovali zelo sproščeno in domače. Res se zdi, da je Liga prvakov njihova domača dnevna soba ... Prvi med tistimi, ki se priprave na finale loteva nadvse sproščeno pa hrvaški vezist Luka Modrić. Spektakel v soboto s prenosom od 20. ure naprej na POP TV in VOYO.

Zadrčan Luka Modrić je večkrat vpadel v besedo svojemu trenerju Carlu Ancelottiju in ga s smešnimi opazkami vedno znova spravljal v komičen položaj. Izkušeni italijanski mojster osvajanja najbolj laskavih lovorik, pa je pogovor s sedmo silo vedno znova uspel spraviti na resno plat medalje. "Finale ni nogomet, finale ni šport, to je nekaj drugega," je v uvodnem govoru navzoče pozdravil serijski osvajač lovorik Ancelotti in, še pred novinarskimi vprašanji, razložil zakaj: "Ne glede na izkušnje nogometašev in kluba, v tem primeru Reala, ki osvaja Ligo prvakov serijsko, pa so v finalu nekatere druge zakonitosti. Odločajo stvari, ki niso nujno povezane z nogometom in tega se zavedamo. Ni zastonj znana krilatica, da se finale ne igra, finale se zmaguje," pravi izkušeni Italijan in se spomnil, da je Real v preteklosti kar nekajkrat osvojil laskavo lovoriko, a bil na nekaterih finalnih tekmah v (močno) podrejenem položaju.

"Vi to veste bolje od mene, saj spremljate klub dlje časa. Odločajo malenkosti, trudi pomoč sreče, kipa jo je treba tudi znati izzvati." V vlogi favorita so po9 vseh stavnicah in tudi javnem mnenju Španci, ki bodo lovili že svoj 15. evropski naslov, Nemci, presenečenje sezone, pa drugega. To čivkajo že vrabci na veji ... "Tu smo da osvojimo to lovoriko. Za Real nekaj v življenju velja samo osvojeni pokal. Vsak od nas, ko je vstopal skozi vrata kluba, je prejel pečat, da ni dovolj zgolj sodelovati, velja le in samo zmaga. To je v Realovem DNK-ju," sporoča kapetan belega baleta Nacho, ki je vselej pripravljeni vskočiti in prevzeti svojo (pomembno) vlogo, ne glede na to, da skorajda nikoli ni v začetni postavi. Razen, ko gre za kadrovsko podhranjenost, oziroma odsotnosti prvokategornikov. "Vsak od nas bo dal od sebe vse kar ima. Zam mano je kar nekaj osvojenih lovorik v vseh tekmovanjih, a tega se pred tekmo ne bom spominjal. Zame in za fante iz slačilnice bo pomembna zgolj in samo finalna tekma."

Real, ki je dobil 14 od skupno 17 finalov v tem tekmovanju, je v izločilnih bojih zaporedoma odpravil Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška, branilca naslova Manchester City in Bayern, Borussia, ki ima zmago in poraz v finalih lige prvakov, pa je izločila PSV Eindhoven, Atletico Madrid Jana Oblaka in Paris Saint-Germain. "Morda se zdi, da smo favoriti na papirju, toda gre za finale. Mnogi so nas predčasno ustoličili, sploh ker smo skozi tekmovanje trpeli in pokazali visok značaj ter preskočili nekaj pomembnih ovir. A prepričan sem, da nas čaka najtežje delo v tej evropski sezoni," je še povedal "prvi med enakimi" pri Madridčanih.

Madridčani so v tej sezoni Lige prvakov še brez poraza, kar jim je uspelo sploh prvič do finala najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja, po drugi strani pa je tudi za rumeno-črnimi dober niz, saj so izgubili le eno od zadnjih enajstih evropskih tekem. Dvoboj pa obeta zadetke. Ekipi se bosta v evropskih obračunih srečali petnajstič, na prejšnjih 14 je padlo kar 43 golov oziroma 3,07 na tekmo. "Statistika pred tekmo ne bo pomembna, to je zgolj za vas, novinarje, mi pa gledamo stvari drugače. Prav nič ne smemo odstopati od naše taktične usmeritve, niti za ped ne smemo popustiti, saj nas na drugi strani čaka nasprotnik, ki bo zaradi visokega motiva in tudi svojih prepoznavnih igralcev, letel po igrišču," je zbrane, ki so se natiskali v novinarskem središču pozdravil Carlo Ancelotti, ki nikakor ni želel izdati udarne enajsterice. "Toliko lahko povem, da imam še dve-tri dileme, ne bi o imenih.".

V prid Madridčanov govori tudi dejstvo, da so na zadnjih 20 evropskih tekmah proti nemškim tekmecem izgubili zgolj enkrat. Novinar, ki se je "pripeljal" iz Mehike, je navzoče opozoril prav na to. "Vi bi radi na vsak način dosegli, da se okronamo za favorita, toda jaz ekipo pripravljam drugače. Dovolite mi, da do tekme mi skrbimo za psihofizično pripravo ekipe," je z nasmeškom še povedal "Carleto", ki bo pogrešal vezista Aureliena Tchouamenija. "Imeli smo ogromno težav med sezono s poškodbami. Za kar dolga obdobja smo izgubili tudi Viniciusa Juniorja, Juda Bellinghama in druge, vendar se nihče zares ni pogovarjal o tem. Ta ekipa ima fantastične sposobnosti in karakter," je ponovil Ancelotti in skušal biti še naprej zelo resen.

Italijan je rekorder po številu naslovov v ligi prvakov kot trener, saj jo je dvakrat osvojil z Realom, dvakrat pa z Milanom. S slednjim je dvakrat slavil tudi kot igralec. Kljub novemu finalu ostaja skromen. "Res sem hvaležen igralcem, ki so trdo delali. So skromni in res radodarni. Mislim, da je to najboljša ekipa, ki sem jo imel v karieri," je še povedal Ancelotti.