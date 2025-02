Ancelotti: Guardiolovi manevri nas ne bodo uspavali

Pred durmi je drugo dejanje spopada nogometnih velikanov v play offu Lige prvakov. Po prvem polčasu je v minimalni prednosti madridski Real, ki je po preobratu slavil sredi Ettihada s 3:2. Čeprav iz tabora sinjemodrih, prednjači trener Pep Guardiola, prihajajo pesimistične napovedi in izpostavljanje predčasne predaje, pa v vrstah gostiteljev sporočajo, da jih manevri tekmecev ne bodo uspavali. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začenjamo ob 20.30.

OGLAS

V osmino finala Lige prvakov so že uvrščeni Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid z edinim preostalim slovenskim predstavnikom Janom Oblakom, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa, medtem ko se bo aktualni prvak madridski Real v boju za uvrstitev med 16 najboljših še kako potil. Ne glede na to, da imajo galaktiki rezultatsko prednost s prve tekme na Otoku (3:2), in tudi ne glede na pesimistične napovedi iz tabora meščanov, se na legendarnem Santiagu Bernabeuu brez dvoma obeta nepredvidljiv spopad za napredovanje.

Prvo polčas je dvoboja Manchester City - Real Madrid je pripadlo galaktikom (3:2). FOTO: AP icon-expand

"Zavedamo se, da je za nami zgolj prvi dejanje in da bo odločitev prišla na Santiagu. Predobro se poznamo, predvsem pa predobro poznam izkušenega lisjaka Pepa Guardiolo, da nas njihove napovedi iz slačilnice ne bodo zmedle, še manj uspavale," je madridskemu AS-u zagotovil strateg Reala Carlo Ancelotti, ki pozdravlja dejstvo, da na že tako dolgem seznamu poškodovanih pred odločilno tekmo ni novih imen.

"Smo v dobrem stanju. Za nami je nekaj odličnih treningov, kjer smo dodelali taktiko in opozorili na nekatere stvari, ki so se nam dogajale v Manchestru in s katerimi nismo bili zadovoljni. Zavedamo se, da se odlično poznamo, da bo težko prišlo do kakšnih presenečenj, je pa veliko odvisno od dnevne forme. Verjamemo, da bomo na koncu vendarle mi bolj zadovoljni," je AS-u namignil izkušeni Italijan, ki pa o udarni enajsterici ni želel govoriti. "Mislim, da večjih sprememb ne bo. Kako bi tudi bile, saj imamo številne poškodovane. Ponavljam, vesel pa sem, da ni novih imen na seznamu," je napoved za spektakel na Santiagu zaključil Ancelotti.

Pep Guardiola FOTO: AP icon-expand

Guardiola: Real takšne prednosti ne izpušča

Čeprav imajo še kako aktiven rezultat, po prvem polčasu dvoboja Manchester City zaostaja le za gol, pa se v vrstah sinjemodrih ukvarjajo tudi s tem, kako bi tekmece prepričali, da so se vnaprej vdali. Takšen manever si je privoščil predvsem strateg Pep Guardiola.

Zanj ni nikakršnega dvoma. "Real je nesporni favorit za napredovanje. Tudi če bi po prvi tekmi imeli rezultatsko prednost ali bi se končalo z remijem, bi govoril enako. So v boljšem stanju, boljši formi in imajo tudi boljši rezultat pred povratnim obračunom," se ponavlja 53-letni Katalonec, ki pa bo pred tekmo svojim varovancem brez dvoma "prodal" povsem drugačno zgodbo in jih pripravljal na to, da uprizorijo preobrat in se skušajo uvrstiti v osmino finala LP.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Z našo predstavo na Etihadu sem bil zadovoljen. Nekaterih stvari preprost ne bi mogli izvesti bolje. Smo pa zaradi določenih napak prejeli poceni zadetke. In to bi rad popravil. Mislim, da lahko odigramo povsem sproščeno tekmo, saj nimamo česa izgubiti," je prepričan Guardiola, ki je z Manchester Cityjem osvojil vse, kar je moč osvojiti.

Manchester City je na prvi tekmi dvakrat vodil, a na koncu izgubil ... FOTO: AP icon-expand

To sezono pa utegne ostati brez lovorik ... "Real bo na drugi stran igral in živel s pritiskom. Oni so tisti, ki lahko veliko izgubijo. A res je tudi, da uživajo z bremenom pritiska in se na to ne gre zanašati," je za konec poudaril Pep Guardiola.