Ancelotti: Mbappé? Trenutno moramo razmišljati le o finalu Lige prvakov

62-letni italijanski strokovnjak je galaktično zasedbo v tej sezoni že popeljal do ene lovorike, in sicer do prepričljivo osvojenega naslova španskih prvakov v tamkajšnji La ligi. V soboto – finale Lige prvakov si boste lahko ob 20. uri ogledali na Pop TV in VOYO – bo na tekmi z Liverpoolom lovil še drugo lovoriko te sezone. "Zmagovati je težko, pa naj bo to La liga ali Liga prvakov. Gre za dve različni tekmovanji. V Ligi prvakov ne smeš grešiti. V La ligi imaš čas, da popraviš izgubljeno tekmo, v Ligi prvakov pa tega ni. Obe tekmovanji sta zahtevni in zelo različni," je poudaril italijanski strateg, ki je Ligo prvakov osvojil že trikrat, štirikrat pa je igral v finalu. Njegova uspešnost je tako za zdaj 75-odstotna, enkrat – nazadnje – pa je lovoriko Lige prvakov dvignil prav z Real Madridom. To je bila za galaktike jubilejna 'la décima'.