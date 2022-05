"V podaljšku je najpomembnejša glava, psihologija. Vedel sem, da imamo energijo in da City ne more biti najboljši, potem ko je zapravil tako veliko prednost. Glava je najpomembnejša," je igro živcev v podaljšku tekme v Madridu opisal Ancelotti. Ta je sicer priznal, da je tokrat za beli balet svoje delo opravila tudi boginja Fortuna. "Gre za izjemno močnega nasprotnika, toda naša ekipa ni nikoli vrgla puške v koruzo. Imeli smo skupek vsega: žrtvovanje, srečo in energijo. Šlo je za izjemno intenziven obračun in igrali smo izjemno dobro, da zmagaš, pa je včasih potrebno malce sreče," je poudaril Ancelotti.

"Nekaj čudnega se dogaja v tej sezoni Lige prvakov. Igrali smo proti zelo močnim ekipam, proti vsem zelo močnim. Zasluge gredo nogometašem in navijačem, ki so nas potiskali, potiskali, potiskali ... Teža tega dresa in ponos tega kluba prav tako igrata," je po veliki zmagi madridskega Reala na novinarski konferenci zadovoljno razlagal trener galaktikov Carlo Ancelotti . Ta je postal šele prvi trener v zgodovini, ki se je kar petkrat uvrstil v finale Lige prvakov (2003, 2005, 2007, 2014). "Zgodovina tega kluba je tista, ki nam pomaga, da nadaljujemo, ko se zdi, da nas ni več. Tekma je šla že proti koncu, a smo uspeli najti zadnje atome moči," je (nov) čudež v Madridu pojasnjeval 62-letni Italijan. Spomnimo: trinajstkratni prvaki elitnega klubskega tekmovanja so bili praktično že izgubljeni, a je golobradi brazilski mladenič Rodrygo z dvema zadetkoma v izdihljajih rednega dela tekme poskrbel za podaljšek v Madridu, tam pa je tekmo z enajstmetrovke odločil Karim Benzema (3:1).

"Ne morem reči, da smo navajeni takšnega tempa, a to, kar se je zgodilo v sredo zvečer, se je zgodilo proti Chelseaju in tudi proti PSG," je Ancelotti ugotavljal za BT Sport. Ancelotti bo tudi v finalu lovil zgodovinski dosežek. V primeru uspeha bi kot trener postavil nov rekord s štirimi osvojenimi Ligami prvakov. Dva je že osvojil z Milanom (2003 in 2007) in enega z Realom (2014/slovita 'Decima'). V finalu bo Realu nasproti stal Liverpool, ki je imel pri potovanju v finale precej lažje delo kot galaktiki. "Vesel sem, da sem v finalu in da bom v Parizu igral proti še enemu velikemu tekmecu," je dodal Ancelotti, ki pravi, da so velikih tekmecev vajeni. "To bo fantastična tekma za nogomet," je zadovoljno sporočil navijačem.

Liverpoolov Mohamed Salah je še pred drugim polfinalom izpostavil, da si želi, da bi v finalu igral proti Realu. "Trenutno sem le zelo vesel, da sem prišel v finale. Spet proti Liverpoolu, proti kateremu bo to že tretji finale zame (pred tem še 2005 in 2007, op. p.). V Liverpoolu sem živel dve leti (trener Evertona) in zame bo to derbi," je zaključil prekaljeni trenerski maček.