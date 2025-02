Ancelotti o Guardioli: je eden najboljših, če ne celo najboljši trener na svetu

V osmini finala Lige prvakov je na voljo le še osem mest in za enega izmed njih se bosta spopadla Manchester City in Real Madrid. Trener aktualnih evropskih prvakov Carlo Ancelotti se pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v izločilne boje zaveda, da njegove varovance čaka težko delo, saj mu bo nasproti (znova) stal eden najboljših trenerjev na svetu. Tekmo Manchester Cityja in Real Madrida si lahko skupaj z bogatim studijskim delom danes od 20.30 v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

Dva kluba, ki sta se v zadnjih nekaj letih vselej borila za zmago v elitni Ligi prvakov se bosta pomerila še preden se zares začnejo izločilni boji Lige prvakov. Manchester City in Real Madrid se bosta srečala še četrtič v zadnjih štirih sezonah. Dvakrat v zadnjih treh sezonah je slavil Real, enkrat City, vsakokrat pa je zmagovalec para nato tudi osvojil lovoriko z velikimi ušesi. A v letošnji sezoni moštvi pravo formo sploh v Ligi prvakov še iščeta. "Presenečen sem. Seveda sem presenečen. Imeli so obdobje, v katerem je bilo zanje težko iti naprej, težko prebroditi težave, poškodbe. Izgubljali so točke. Toda zdaj je Manchester City, kot sem ga videl na zadnjih dveh ali treh tekmah, dobra ekipa. So resnično tekmovalna ekipa, kot običajno. Dvomim, da Man City ni tako dober, kot nekateri pravijo. City je dobra ekipa s fantastičnimi igralci in, kot sem že dejal, s fantastičnim trenerjem," je dan pred tekmo o dobro poznanemu nasprotniku povedal trener Reala Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand

65-letni Italijan ni vajen le tekem proti Manchester Cityju, temveč tudi proti njegovemu trenerju Pepu Guardioli proti kateremu se je v trenerski karieri pomeril že dvanajstkrat. "Guardiola je po mojem mnenju trener, ki je v svojo ekipo vedno poskušal vnesti nekaj novega. V nogomet je prinesel veliko v smislu napadalne igre, posedovanja žoge, pritiska, grajenja igre iz obrambe vrste ... še vedno je inovator v nogometu. Zato ga zelo spoštujem, saj še vedno menim, da je eden najboljših, če ne celo najboljši trener na svetu. Vsakič, ko se soočiva, je priprava na tekme z njim prava nočna mora, saj ima vedno ideje, ki te prisilijo k razmišljanju," je o 11 let mlajšemu trenerskemu kolegu na novinarski konferenci pred tekmo povedal izkušeni Italijan.

Ancelotti je moral pred obračunom z Manchester Cityjem angleškim medijem tudi razlagati odločitev, zakaj se tako on kot preostali člani Reala lani niso udeležili podelitve Zlate žoge, ki je romala v roke Cityjevega vezista Rodrija: "Mislim, da to ni bila napačna odločitev s strani našega kluba. Odločili smo se, da ne želimo sodelovati, ker smo menili, da bi moral Vinicius dobiti Zlato žogo. To pa ne pomeni, da ne spoštujemo Rodrija, ki jo je na koncu osvojil. Je fantastičen igralec, toda po mojem mnenju bi jo moral dobiti leto prej in ne lani."

Rodri, ki Cityju zaradi poškodbe proti Realu ne bo mogel pomagati, z Zlato žogo FOTO: AP icon-expand

Nogometaši Reala so se na prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov podali z mešanimi občutki, saj so v soboto kljub dobri predstavi vknjižili le točko proti mestnemu tekmecu Atleticu Madridu. "Trener se je pogovoril z nami in videli smo, kako pomembno je, da smo napadalci ko pride do truda na naši polovic referenca za vse ostale v ekipi. Zato mislim, da če tisti, ki igrajo zadaj, vidijo, da se napadalci vračamo v obrambo, to okuži celotno ekipo. Trener nam je to povedal in razumeli smo. Videli ste lahko, da je bila v drugem polčasu proti Atleticu Madridu napa igra veliko boljša kot v prvem. In mislim, da je požrtvovalnost kot smo jo prikazali v drugem polčasu ključna do konca sezone," je pred tekmo s Cityjem dodal Rodrygo.