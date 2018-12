Ancelotti: Ne bomo parkirali avtobusa, saj se ne znamo braniti

Skupina C, v kateri so Liverpool, Napoli, PSG in Crvena zvezda, je najrazburljivejša skupina letošnjega skupinskega dela Lige prvakov. Napoli ima pred zadnjo tekmo skupinskega dela Lige prvakov devet točk, PSG osem, Liverpool šest, Crvena zvezda pa štiri. Obe tekmi bosta odločali o končni razvrstitvi, prav vse štiri ekipe pa se še vedno borijo za preboj v nadaljnje boje. Le s to razliko, da Beograjčani lovijo uvrstitev v Ligo Evropa.

Liverpool se bo v tekmo podal zelo samozavesten, potem ko je prevzel vodstvo v domači Premier League. A v Evropi mu v zadnjem času ni šlo vse po načrtih – redsi so izgubili zadnjih pet od sedmih tekem v Ligi prvakov, a vsi porazi so prišli na gostujočih tleh, medtem ko so na domačem Anfieldu še vedno izvrstni. Na zadnjih desetih domačih tekmah namreč niso izgubili (7 zmag, 3 remiji).

Ancelotti ne bo parkiral avtobusa

"Ne znamo igrati defenzivne tekme, zato tega ne bomo počeli proti Liverpoolu. Želimo si nadzorovati potek tekme. Nismo vajeni igrati obrambno, tega nismo sposobni. Ne bomo parkirali avtobusa pred našim golom," je bil po gladki zmagi Napolija nad Frosinonejem (4:0) jasen strateg Neapeljčanov Carlo Ancelotti. Ta je prepričan, da bo njegovo moštvo napredovalo v izločilne boje Lige prvakov. "Do zdaj smo pripravili lepo torto, na katero moramo postaviti še češnjo," je sklenil Ancelotti.