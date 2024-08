Ancelotti pred superpokalom: Imamo mlado ekipo s svetlo prihodnostjo

Real Madrid ali Atalanta? Nocoj bo v Varšavi podeljena prva evropska lovorika v sezoni in sicer Uefin superpokal, ki ga vsako leto igrata zmagovalec Lige prvakov in zmagovalec Lige Evropa. Jasno je, da so Madridčani pod vodstvom Carla Ancelottija v vlogi velikega favorita, a Atalanta je v minuli sezoni pripravila veliko presenečenj. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.

OGLAS

Real Madrid bo v Varšavi lovil zgodovino, saj lahko postane prva ekipa, ki bi šestkrat osvojila 58 centimetrov visoko in 12,2 kilograma težko lovoriko. Najuspešnejši trener v zgodovini Lige prvakov Carlo Ancelotti lahko ob tem postane tudi najuspešnejši trener v tem tekmovanju, saj bi bil to zanj že šesti naslov, Dani Carvajal in Luka Modrić pa lahko postaneta prva igralca s po petimi tovrstnimi lovorikami v vitrini.

Pokal za zmagovalca Uefinega superpokala FOTO: AP icon-expand

A za vse omenjeno mora v finalu pasti Atalanta, po besedah Ancelottija: "Zelo nevarna ekipa, ki igra na poseben in edinstven način." Italijanski strateg, ki je svoje poletne počitnice prebil onkraj Atlantika se pred prvo resno tekmo sezone ne otepa vloge favorita, a poudarja, da bo šlo za vse prej kot lahko tekmo: "Kot vedno bo težko, saj je to začetek sezone. Toda igralo bomo z vso samozavestjo in prepričanostjo, da lahko zmagamo. Menim, da si Atalanta zasluži nastop v tem tekmovanju, saj je odigrala izjemno sezono v Ligi Evropa in izločila vrhunska moštva, kot je Liverpool. Na takšnih tekmah so z lahkoto zmagovali, tudi v finalu. Mislim, da nihče ni pričakoval, da bo Atalanta v finalu Lige Europa tako gladko premagala Bayer Leverkusen. Zato to ekipo zelo spoštujemo. Upam pa, da bomo v svoji najboljši formi."

Carlo Ancelotti bo z Realom uradni del sezone začel v Uefinem super pokalu FOTO: AP icon-expand

Ancelotti se bo na nacionalnem stadionu v Varšavi pomeril s starim znancem Gian Pierom Gasperinijem, s katerim je sodeloval, ko je bil trener Juventusa, medtem ko je bil sedanji trener Atalante trener mladinske ekipe stare dame: "Z Gasperinijem imava odličen odnos. Po njegovi zaslugi Atalanta nenehno igra v Evropi, zelo dobro pa jim gre tudi v Italiji. Iz ekipe je šlo nekaj odličnih in pomembnih igralcev, a tako je to pri manjših klubih. Gasperini je z ekipo opravlja izjemno delo."

65-letni italijanski strateg je pred superpokalom komentiral tudi stanje svoje ekipe, ki je vse bolj polna zvezdnikov: "Resnično uživam pri delu z njimi, saj se zelo hitro učijo. Želijo rasti in se izpopolnjevati. Imamo mlado ekipo s svetlo prihodnostjo. Od njih in njihove sposobnosti, da se povežejo kot ekipa, se združijo in sestavijo odlično moštvo, bo odvisno kaj vse lahko osvojijo, kajti na koncu je zmagovalec vedno moštvo, ekipa."

Kako se bo pri Realu obnesel Kylian Mbappe? FOTO: AP icon-expand

Dotaknil pa se je tudi odmevne poletne okrepitve Kyliana Mbappeja: "Predvsem bo prinesel svojo kakovost, pa tudi svojo zbranost, odnos in predanost. Moral se bo prilagoditi tej ekipi, kot se je moral prilagoditi že vsak. Zelo smo veseli, da je tukaj, saj ima odlične lastnosti in glede na njegovo osebnost sem prepričan, da se bo hitro prilagodil. Vsi v Real Madridu smo zelo veseli, da je tukaj: navijači, klub, igralci, soigralci in trener. Prepričani smo, da mu bo šlo zelo dobro." Kako dobro bo šlo Mbappeju in novim soigralcem v superpokalu pa se lahko prepričate nocoj in si na Kanalu A ali VOYO v živo ogledate obračun med Real Madridom in Atalanto.