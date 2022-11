Ancelotti prišel na okus: Gremo po 200 zmag. Z veseljem to storim tukaj v Madridu

Za Real sta v prvem polčasu iz enajstmetrovke zadela Hrvat Luka Modrić in Brazilec Rodrygo. V drugem delu so zmago na domačem stadionu Santiago Bernabeu potrdili še Marco Asensio, Vinicius Junior in Federico Valverde. Za Celtic je edini zadetek dosegel Jota, v prvem delu pa je Thibaut Courtois ubranil enajstmetrovko Josipu Juranoviću. "Gremo po 200 zmag. Z veseljem to storim tukaj v Madridu," je po svoji 102. trenerski zmagi v Ligi prvakov dejal Carlo Ancelotti. "Veliko tekem je bilo na klopi. Mislim, da sem se dobro odrezal," je dodal 63-letni Italijan.

Aktualni evropski prvaki so tako še tretjič zaporedoma končali na vrhu svoje skupine v najelitnejšem evropskem tekmovanju.