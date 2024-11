Ancelotti pred Milanom: Sedaj ni čas, da bi govorili o nogometu

Carlo Ancelotti je z Milanom dvakrat osvojil Ligo prvakov, z Realom mu je to uspelo še trikrat.

Šlo bo za spopad evropskih velikanov, ki pa prve sezone v prenovljenem formatu Lige prvakov nikakor nista začela po željah. Real Madrid je trenutno na 12. mestu, potem ko je ob dveh zmagah izgubil na gostovanju pri Lilleu. Še bistveno slabše gre Rossonerom, ki so pri le treh točkah na 25. mestu.

V vlogi izrazitih favoritov so Madridčani, ki so v minulem krogu uprizorili izjemen preobrat in po zaostanku z 0:2 Borussii Dortmund nasuli kar pet zadetkov. Njihov trener Carlo Ancelotti se dobro zaveda nevarnosti, ki jo predstavljajo nogometaši Milana.

"Zaradi moje preteklosti s klubom bo to zame zelo posebna tekma," je priznal in se nato posvetil tekmecu: "Milan sezone ni začel najbolje, ampak so vedno nevarni, saj imajo v napadu izjemno kvaliteto. Njihov potencial je ogromen, vendar ga še niso dosegli. Kljub temu moramo biti pripravljeni na zahteven obračun."