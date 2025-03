Ancelotti: To je tekma, ki nam omogoča, da še naprej sanjamo o naslovu

Pred madridskima Realom in Atleticom je povratna tekma osmine finala Lige prvakov, tekmovanja, ki je pisano na kožo enemu klubu in prekleto za drugega. Pred povratno tekmo strateg belega baleta, ki ima zadetek prednosti, ne skriva ambicij o novemu evropskemu naslovu. Madridski derbi si boste lahko v sredo ob 20.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

"V tem tekmovanju smo motivirani tako kot vedno. Prepričani smo, da bomo nadaljevali evropsko sezono," je pred povratno temo z mestnimi tekmeci prepričan trener Real Madrida Carlo Ancelotti, ki je z najtrofejnejšim evropskim klubom osvojil že tri lovorike z velikim ušesi. A čeprav tokrat žreb ni bil najbolj naklonjen Galaktikom, ki morajo za napredovanje v četrtfinale že v osmini finala izločiti mestnega tekmeca Atletico Madrid, se italijanski strateg že spogleduje z novo lovoriko: "To je tekma, ki nam omogoča, da še naprej sanjamo o naslovu. Letos je to nekoliko bolj zapleteno, kajti žreb nam je namenil težke nasprotnike, vendar želimo tekmovati do zadnje tekme."

Izločilni boji Lige prvakov 2025

A za uvrstitev v četrtfinale mora Real najprej dokončati delo proti Atleticu in obraniti zadetek prednosti s prve tekme. "Vse tekme proti Atleticu so bile zelo izenačene in tudi jutri bo tako. Takšne tekme vedno odločajo majhne podrobnosti," je prepričan Ancelotti, ki je o načrtu za za povratno tekmo še dodal: "Igralci se bodo osredotočili na igro, ki jo moramo odigrati z žogo in brez nje. Res je pomembno, da se osredotočijo na tekmo, motivacijo že imajo."

Carlo Ancelotti

"Celotna ekipa je pripravljena na jutri, dali bomo vse od sebe, da zmagamo. Atletico bo igral zelo napadalno, ker lovi rezultat , vendar vemo, kaj moramo storiti. Dali bomo vse od sebe, da zmagamo," se trenerjevi miselnosti pridružuje Realov vezist Aurelien Tchouameni, ki občasno zapolni tudi vrzel v obrambi: "Igrati kot vezist ali branilec je povsem drugače. V obrambi nimaš žoge tako dolgo in se moraš prilagoditi." 25-letni francoski reprezentant je pred madridskim derbijem z izbranimi besedami govoril o rojaku in soigralcu Kylianu Mbappeju, ki sicer ni zadel na prvi medsebojni evropski tekmi, a je v aktualni sezoni najboljši strelec Reala: "Kylian želi zmagovati in dosegati gole na vsaki tekmi, ves čas želi igrati na najvišji ravni. V klubu je zelo srečen, dosegel je veliko golov in je pred povratno tekmo zelo miren."

Aurelien Tchouameni

Zmagovalec obračuna Real Madrid - Atletico Madrid se bo v četrtfinalu skoraj zagotovo pomeril z Arsenalom, ki je v prvem krogu s kar 7:1 premagal PSV.